新加坡电商 SaaS 平台 Plugo 日前宣布，已经获得了一笔 900 万美元的A 轮融资。

这笔融资由 Altos Ventures 领投，并得到了 BonAngels Venture Partners、Access Ventures、Mahanusa Capital 等机构的参投。目前，Plugo 尚未透露其具体估值。

Plugo 由连续创业者 KyungMin Bang 成立于今年晚些时候，主要通过其云端 SaaS 服务为 D2C 电商群体提供集支付、物流、营销等环节于一体的建站服务。据了解，Plugo 目前仅推出了其 Beta 版测试服务，平台的正式上线计划预计将于明年一季度展开，并主要面向印尼市场推出。

值得一提的是，尽管服务并未正式上线，Plugo 表示，已经有近 200 个 D2C 品牌使用了其测试版服务，且公司也已同 JNE Express、SiCepat、极兔速递、Nicepay Indonesia 等物流和支付方面的企业展开了合作。

针对未来发展，Plugo 表示，将会用新资金推进产品研发和团队建设方面的工作。此外，Plugo 也透露，未来一年内，公司将会只专注于印尼市场，并在随后考虑扩展至马来西亚、越南、泰国以及菲律宾。

根据此前发布的《2022 东南亚数字经济报告》，今年期间，印尼电商市场有望实现 590 亿美元的 GMV 规模，较上年呈现出 22% 的增幅（19 至 21 年的复合年增长率为 39%）。不过，就 D2C 领域而言，有数据指出，现阶段，这一领域在当地整体电商市场中的占比仅不到 1%。