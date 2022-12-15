近日，全球数字支付公司 Visa 宣布，开启 2023 年亚太区 “Visa 加速器计划”（Visa Accelerator Program）的初创企业招募。Visa 加速器计划已经进入第三年，旨在挑选优秀初创企业，与 Visa 携手合作应对支付行业中一些最为紧迫的挑战。2023 年的计划将专注于挖掘以下五大领域的解决方案：Web 3.0、全球资金流动、嵌入式金融、助力商户和小微企业以及开放银行解决方案。

自 2019 年启动以来，Visa 加速器计划已助力亚太区多家表现卓越的初创企业发展壮大。入选 2022 年计划的五家初创企业在 “Visa 加速器巡展”（Visa Accelerator Spotlight）活动中展示了各自提出的概念验证（Proof of Concept）。在此之前，他们与 Visa 产品和业务拓展团队合作，将概念变为现实，向亚太区其它市场拓展业务。

入选 2021 年和 2022 年计划的初创企业已同 Visa 亚太区的客户和合作伙伴达成九项商业协议。此外，Visa 还与部分初创企业达成六项合作和商业协议，高度重视初创企业能够为整个支付行业带来的巨大价值。

Visa 亚太区总裁柯如龙（Chris Clark）表示：“看到参加前几届计划的杰出初创企业与我们共同开发出如此优秀的产品，并成为我们珍贵的合作伙伴，这令人激动不已。进入第三年，我们抱有很高期望，因为我们希望继续将全亚太区的顶尖初创企业纳入 Visa 的支付网络。”

Visa 中国区总裁尹小龙表示：“作为全球金融科技发展最活跃的地区之一，中国一直不断涌现世界瞩目的创新解决方案。在根植中国市场三十余年里，Visa 推出了丰富的赋能计划，见证并陪伴了初创金融科技公司的成长与发展，帮助他们共同参与全球支付生态的构建。随着第三期 Visa 加速器计划的推出，我们希望邀请中国的初创企业踊跃申请，与 Visa 携手开启新一轮的支付创新。”

为了发掘亚太区创业社群中的顶尖力量，Visa 此次与全球首屈一指的国际化创新平台 Plug & Play 展开合作。Plug & Play 将成为 Visa 的重要战略合作伙伴，发现适合加入 2023 年 Visa 加速器计划的、专注于金融科技的新兴初创企业。Plug & Play 的投资成果斐然，利用这方面的知识和与其他主流企业加速器计划合作的经验，Plug & Play 将助力发现、吸引有志应对行业挑战和推广新技术的创业公司并加速其业务发展。

Plug & Play 亚太区管理合伙人 Jupe Tan 表示：“我们很高兴能够参与 Visa 的加速器计划。我们的目标是找准方向，发现最具创新力量的、能够改变整个亚太区金融服务行业的金融科技初创企业，并助力将最终入选的初创企业和 Visa 共同开发的概念验证变为现实。”

柯如龙补充道：“与 Plug & Play 的合作将帮助 Visa 与志同道合、目标一致的金融科技公司建立连接，共同打造新兴的数字商业体验。从探索 Web 3.0、嵌入式金融等新兴发展趋势的潜力，到让企业更加轻松地在全球范围内移动资金，初创企业有很多机会与 Visa 以及我们的银行和商户合作伙伴网络展开合作。”

2023 年 Visa 加速器计划现已开始接受申请，截止日期为 2023 年 1 月 10 日。如果初创企业已经完成 A 轮及以上融资，长期致力于亚太区的发展，在本地区已有业务且拥有经过市场检验的成熟解决方案，加入计划便是非常合适的选择。在为期六个月的计划中，入选的初创企业将与 Visa 的支付专家、产品架构师和业务拓展团队合作，共同快速开发、测试和迭代解决方案，同时通过 Visa 覆盖广泛的金融机构、商户和数字合作伙伴网络，切实把握打入市场的机会。