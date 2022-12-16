美国公路安全保险协会 (IIHS) 授予 2023 起亚 EV6 最高安全奖 Top Safety Pick+，因为它在测试的所有六个类别中都获得了最高评级。它的正面碰撞预防系统甚至获得了 “优秀” 评级，在进行的所有六项独立碰撞测试中均获得 “良好” 评级。

凭借这一最新结果，EV6 成为起亚第三款被命名为 Top Safety Pick+ 的汽车（继 2022 K9 和 2022 Stinger 之后），也是起亚第十款至少获得 Top Safety Pick 评级的汽车。起亚美国表示：EV6 是我们产品阵容中的里程碑式新成员，第一年就引起了消费者的极大兴趣。我们很自豪 2023 EV6 获得了 2022 TOP SAFETY PICK+ 奖，这反映了起亚对优先考虑安全和性能的创新产品的承诺。

EV6 所有版本均采用相同的 77.4 kWh 电池组、800 伏架构和快速充电功能，最高支持 350 kW，足以在 18 分钟内充电至 80%。基本 Wind 模型的标准设备包括 19 英寸车轮、加热和冷却、八向电动可调前排座椅、双 12.3 英寸屏幕设置、完全无线智能手机连接、智能钥匙、无线手机充电器、高级音频系统和所有重要的主动安全技术。