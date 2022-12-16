奥迪已于 12 月 14 日在其位于比利时布鲁塞尔的工厂开始批量生产 Q8 e-tron 和 Q8 e-tron Sportback。自 2018 年以来，该工厂已生产了约 160,000 辆奥迪首款量产电动汽车 e-tron SUV。仅在 2021 年，奥迪布鲁塞尔就生产了 43,866 辆全电动 e-tron 和 e-tron Sportback 汽车，它们是新标记的 Q8 车型的前身。

明年的产量将大幅增加，因为奥迪 Q4 e-tron 也将从 2023 年下半年开始在该工厂生产，日产量约为 70 辆。Q4 e-tron 目前仅在德国茨维考的大众汽车集团工厂生产。

在此之前，该工厂将有时间提高奥迪 Q8 e-tron 和 Q8 e-tron Sportback 的产量，它们本质上是 e-tron 和 e-tron Sportback 的改款和更名版本。布鲁塞尔的电池装配厂对整个奥迪集团发挥着开创性的作用，其中包括奥迪、宾利、兰博基尼、杜卡迪和 Italdesign。奥迪表示，布鲁塞尔工厂是可持续发展和实施公司未来生产的典范，即所谓的 “360 工厂”。自奥迪 e-tron 于 2018 年开始生产以来，该工厂已被公认为是世界上第一家经过认证的高端领域碳中和大批量生产工厂。

奥迪布鲁塞尔工厂自 2012 年起采用绿色电力供电，在占地 107,000 平方米（26.44 英亩）的厂房内安装了该地区最大的光伏系统之一。该系统每年从可持续能源中产生约 9,000 兆瓦时的电力，足以为约 90,000 辆奥迪 Q8 e-tron 汽车充电，并减少 1,881 吨碳排放。

此外，供应电池的公司必须仅使用可再生能源进行生产，而牵引电机则通过绿色货运列车从匈牙利杰尔运往布鲁塞尔；这有助于每年减少约 2,600 吨碳排放。

奥迪 Q8 e-tron 和 Q8 e-tron Sportback 提供更高的效率、改进的空气动力学以及更高的充电性能和电池容量。这导致 SUV 的 WLTP 续航里程增加至 582 公里（361 英里），Sportback 的续航里程增加至 600 公里（373 英里）——当配备更大的 115 kWh 电池组时（92 kWh 电池组是标准配置）。

两款奥迪 Q8 e-tron 电池均采用三星 SDI 的电池，而原始 e-tron 则采用 LG 的电池供电。EPA 评级尚未公布，但使用大电池它们可能会达到 300 英里。