西安拽亘弗莱工业自动化科技有限公司（Dragonfly Automation Software, 简称 “DAS”）近期完成近亿元的 A+轮融资，本轮融资由金科君创资本、赛天资本联合领投，湖州云禾、野草创投、湖州人才创新基金跟投，焦点资本担任独家财务顾问。本轮融资资金将主要用于产品研发、团队建设等方面。

DAS 成立于 2011 年，研发中心及总部位于西安。该公司立足于工业自动化高端装备研发和制造，在航空航天、机械制造、工厂自动化、高端精密仪器设备等领域均拥有成熟的控制系统产品与解决方案。目前，DAS 的主要产品包括专用铸件打磨机器人、卫星式柔版印刷机、高端注塑机控制系统、工厂信息化 MES 系统、机器视觉与自动化产线解决方案等。

金科君创资本合伙人刘夫林提到：机器代人成为工业发展大势所趋，我国工业机器人行业市场前景广阔。到 2021 年我国已经连续 9 年成为全球最大的工业机器人消费国。《“十四五” 机器人产业发展规划》提出，到 2025 年我国机器人产业营收年均增长超过 20%。以「DAS」铸件打磨机器人为代表的特种机器人/专用设备一直是我们关注的重要方向，该类产品能够解决某些传统制造业在人体危害、环境污染、招工难以及产品难以标准化等多方面存在的痛点问题。「DAS」团队掌握自动化底层核心技术研发能力，包括核心的运动控制系统，解决专用机器人架构的 “大脑” 问题，同时自主开发的多款辅助软件系统，能够提升自动化专机的工艺性能和可靠性。何卫东博士和韩炜总经理带领的「DAS」团队，自主研发并完全掌握核心自动控制技术、工艺算法及工业软件，很好的解决了高端装备制造业升级发展瓶颈，满足了工业自动化高端装备市场需求。

赛天资本合伙人张毅表示：中国的人口红利正在迅速消失，工业自动化的需求日益高涨，在这两年疫情影响下对用工的冲击更加明显，机器人在部分垂直领域的应用已经完成了可靠性验证，并进入到具备经济性的阶段，部分场景的机器替代人已经具备批量应用的条件。DAS 的团队在工业控制系统、软件和算法具有技术领先性和丰富的经验。在赋能各领域的高端机器控制软件底层能力的同时，DAS 在打磨场景推出了自有打磨机器人产品并获得了大量客户的认可。打磨机器人的细分市场巨大，目前打磨机器人渗透率极低，行业痛点明显，打磨机器人在中短期内将进入快速增长阶段。DAS 的打磨机器人在性能、可靠性和经济性上具备明显竞争优势并持续迭代，公司整体团队在技术、产品、供应链、生产、销售等方面都较为扎实，随着公司的整体团队实力的增强，我们预期 DAS 未来将继续领跑行业，期待未来 DAS 能给产业带来更多的惊喜。

湖州云禾团队认为：我国已连续多年成为全球工业机器人最大市场，工业机器人作为实现自动化生产的终端设备，在制造升级中扮演着至关重要的角色。政府多次出台政策大力支持我国工业机器人行业发展，考虑到机器换人带来的效率和安全性等方面的提升，以及成本差距的逐渐缩小，机器替代人工趋势明确。打磨机器人在国外早已开始使用，近年来国内也开始逐渐重视并发展，在铸造领域的应用逐渐增加，下游市场主要为汽车零部件、卫浴五金行业、家电行业、工业零件、医疗器械等行业。DAS 打磨机器人为国内第一台全自主化研发的打磨机器人，可大幅提高打磨效率并减少劳动伤害。

野草创投董事总经理马驰认为：作为国内专注于硬科技与新技术的新锐创投机构，野草创投一直立志于陪伴国内拥有核心底层技术的优秀创业团队不断成长。机器替代人工是大势所趋，过去十年国内自动化公司主要集中在本体、工艺、核心零部件的研发与应用。对底层控制器和控制系统、三维 CAE/CAM 工业软件的研发能力相对薄弱。作为全程参与并负责开发全球龙头注塑机厂商 HUSKY 新一代注塑机控制系统的何卫东博士，回国创业建立了 DAS 机器人公司。其自研运动控制系统的专用铸件打磨机器人已在国内主要头部客户广泛应用，标杆效应明显。未来将持续拓展其在整个金属表面加工领域产品矩阵。同时，基于对底层控制系统的深度把控，DAS 机器人已将其产品拓展到印刷、焊接等领域。企业价值将不断放大。作为野草创投在工业自动化领域的又一次布局，我们相信未来 DAS 机器人公司将向成为国内工业自动化的龙头企业。

湖州人才创新基金团队认为：随着国内人口红利的逐渐褪去，人力成本加速上涨，国内的制造业正逐步从过去的劳动密集型产业发展成技术密集型产业，机器替代人工趋势明显。DAS 团队经过十多年的深耕和积累，已与众多头部客户深度绑定，在打磨机器人、注塑机控制系统领域形成了深厚的专业底蕴，达到了较高的产业成熟度和业务发展水平。