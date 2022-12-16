知名汽车和摩托车制造商一直在全力追赶轻型电动产品。我们见过各种印有高端汽车和摩托车品牌的电动自行车和踏板车，例如 BMW 的高科技电动自行车，或 Aprilia 的赛车风格电动滑板车。这一次，迈凯轮通过其最近收购的子公司 Lavoie Electric 加入了电动滑板车的行列。

乍一看，Lavoie Series 1 电动滑板车看起来非常优雅并且遥遥领先于它的时代。它没有任何明显迹象表明它实际上是迈凯轮的衍生产品，这非常好，赋予踏板车自己的生命。首先引起注意的是踏板车独特的折叠系统，这与我以前见过的任何东西都不一样。虽然大多数电动滑板车只有一个枢轴点——通常就在把立的底部，但 Series 1 有三个，Lavoie 称之为 Flowfold 机制。首先，它在地板处折叠，然后在地板和转向管之间的连接处折叠，然后再次在阀杆处折叠。

其结果是一款超紧凑的电动滑板车，可以很容易地存放在掀背车或轿车的后部，甚至可以放在办公桌下。此外，由于其相对轻巧的 16 公斤结构，踏板车可以很容易地携带上一段楼梯，或登上公共汽车或火车。在性能方面，Series 1 绝非无懈可击。它配备了标称输出功率为 500 瓦、峰值输出功率为 800 瓦的电动机。这转化为每小时 25 英里的真实世界最高速度。

最重要的是，Series 1 通过移动应用程序实现智能手机连接，只需按一下按钮即可控制速度和功率。点击即可使用三种骑行模式，模式 1 指定为低速生态选项。同时，模式 2 会略微提高功率，而模式 3 会释放一系列高科技电机提供的所有瞬时扭矩。

至于续航里程，一次充电最多可行驶 31 英里，内置的 250 瓦快速充电器能够在三小时内完全充满电。有两种电池可供您选择——重量更轻的 468 瓦时电池组或更大的 702 瓦时电池组。现在，Lavoie 尚未公布 Series 1 踏板车的定价和供货情况，但是，如果这款高科技两轮车的零售价很高，我不会感到惊讶。