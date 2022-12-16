2022 年最后一个季度，欧佩克国际发展基金在最近一次理事会会议上批准了超过 5 亿美元的新融资，由此创下新纪录。

获批的 15 个新项目反映了欧佩克基金启动的 10 亿美元粮食安全行动计划，以及在今年早些时候通过的首个专门气候行动计划。此外，新的项目将支持基础设施发展和投资，以改善世界各地欧佩克基金伙伴国家中的社区。

欧佩克基金总干事 Abdulhamid Alkhalifa 博士表示：“尽管过去一年充满挑战，但欧佩克基金仍然大幅增加了其支持力度和影响力。我们最新批准的项目将提供急需的资金，以根据我们的战略优先事项解决粮食、能源和气候安全等紧迫的全球问题。同时，我们认识到有必要加快对可持续发展的支持，以确保全世界人民的生计和福祉。”

欧佩克基金理事会批准了以下项目：

促进获得能源和可再生能源：

尼日尔：向尼日尔太阳能发电厂开发和电力接入改善项目提供 2500 万美元贷款，将通过 10 兆瓦太阳能光伏电站的建设和并网，将 8 万户家庭接入国家电网。欧佩克基金还将共同资助该国南部地区和首都尼亚美的输电线路建设。

孟加拉国：一项 3800 万美元的私营部门贷款将支持建设一座 584 兆瓦的发电厂，创造 1000 多个就业岗位，并加强该国的能源安全。

乌兹别克斯坦：一项 2000 万美元的私营部门贷款将用于建设一座 500 兆瓦风力发电场和 160 公里输电线路，帮助该国实现能源基础设施现代化。

乌兹别克斯坦：另一笔 2000 万美元的私营部门贷款将用于资助一个 500 兆瓦的风力发电场和 128 公里的输电线路。

坦桑尼亚：向 Benaco-Kyaka 输电线路项目提供 6000 万美元的融资机制将支持建设 160 多公里的输电线路和一个变电站，从国家电网向该国西北部地区提供可靠的能源服务。

粮食安全：

贝宁：一笔 1400 万美元的补充贷款将用于支持正在实施的农业发展和市场准入支持项目，预计该项目将惠及超过 25.5 万人，其中包括小农户。该项目将提高农民收入，加强农村人口的粮食安全和营养。

利比里亚：向农产工业加工区特别项目提供 1000 万美元贷款将加强粮食安全，并为中小企业提供支持。

社会基础设施、国际贸易和中小企业支持：

非洲：向一家区域性多边开发银行提供 5000 万美元贷款，支持非洲大陆各国的基础设施项目。

非洲：向一家私营机构提供 4000 万美元贷款，支持多个非洲国家的农产品和化肥进出口。

科特迪瓦：一笔 7000 万欧元的项目贷款将为经济和社会改革支持计划提供资金。此项预算支持旨在促进改革，为弱势群体提供基本的社会基础设施。

非洲：向一家区域多边开发银行提供 5000 万欧元贷款，将支持西非几个国家的中小企业和绿色能源项目。

吉尔吉斯斯坦共和国：向苏萨米尔-塔拉斯-塔拉兹公路（第四阶段）重建项目提供的 1500 万美元贷款将支持重建和升级连接该国与邻国哈萨克斯坦的一段 93 公里长的公路走廊，以促进区域贸易和旅游业。

马达加斯加：一项 3650 万美元的融资计划，包括一笔贷款和向国家清洁烹饪过渡计划提供 150 万美元的赠款，将为 20 万个当地家庭提供清洁烹饪设施，并帮助重新种植 1500 公顷森林。

毛里塔尼亚：向基法供水项目提供的 4000 万美元贷款将用于资助一座水处理厂、四个泵站和 300 多公里的管道，为该国第三大城市基法及周边农村地区输送饮用水。

博茨瓦纳：一项 2000 万美元贷款将用于支持一家私营部门机构，以协助当地微型、小型和中型企业，特别是由女性拥有的企业。