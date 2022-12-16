新加坡健康科技初创公司 Aktivolabs 日前宣布，已经获得了一笔 1000 万美元的A 轮融资。

据了解，这笔融资由 Mitsui、Adaptive Capital Partners、Seeds Capital 联合领投，并得到了 HH Investments 和 Govin Capital 的参投。融资后，Aktivolabs 的融资总额已经达到了 1260 万美元。

Aktivolabs 成立于 2017 年，是一家数字健康解决方案提供商，主要通过智能手机和可穿戴式设备帮助用户预测和预防慢性疾病。此外，Aktivolabs 也会协助保险公司与企业合作开发健康追踪&衡量产品。

Aktivolabs 也是我方动点国际（TechNode Global）主办的首届 ORIGIN 创新大奖创业公司奖项中健康科技子类别的获奖者之一。作为该公司的成立初衷，Aktivolabs 联合创始人兼首席执行官 Gourab Mukherjee 曾在当时的采访中向我方指出，Aktivolabs 的开端最早可以追溯至 2016 年——当时，他在一次论坛活动遇到了 David Lai（Aktivolabs 的另一位联合创始人，已故），两人一致认为，当下，慢性病不仅会是年龄和遗传的一部分，它同样也会体现在生活方式和寿命方面。基于这一点，他们便产生了希望通过对健康的量化来延缓慢性病发作的念头，而这便是 Aktivolabs 和旗下健康衡量产品 Aktivo Score 的前身。

据介绍，除东南亚地区外（新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、越南、泰国），Aktivolabs 的服务也覆盖到了我国的港澳台以及日本、澳大利亚、印度、阿联酋。

针对未来发展，Aktivolabs 表示，这笔资金将用于推动公司在现有垂直业务领域的发展，优化旗下产品的算法和数据分析能力，并进一步提升团队和市场规模（后者包括在东南亚、欧洲、美国的扩张计划）。