Panasonic Energy Co. 和 Lucid Group 今天宣布，他们已经 “为 Lucid 的全系列汽车” 签订了多年期电动汽车电池供应协议。. 根据新闻稿，松下将为 Lucid Air 以及即将推出的 Lucid Gravity SUV 供应锂离子电动汽车电池。

这是一个非常有趣的举动，考虑到 Lucid 还与 LG Chem（LG Energy Solution）建立了合作伙伴关系，该合作伙伴关系于 2020 年首次宣布。当时，据说这家韩国公司将成为 Lucid Air“标准版” 的独家锂离子电池供应商，直至 2023 年。几年前（2016 年），Lucid 还与三星 SDI 一起开发电池。

到目前为止，Lucid 依赖于 2170 型圆柱形电池。我们假设松下也将提供 2170 型电池。

最初，电池将从日本供应，日本制造商拥有 2170 型电池生产线。未来，松下将在其位于堪萨斯州德索托的新工厂（目前正在建设中）为 Lucid 提供美国本地生产的电池。

不过，堪萨斯州的工厂预计将在 2024 财年（2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）开始生产。该工厂最初将专注于 2170 型电池，但有想法在未来某个时候增加 4680 型。松下在内华达州也生产 2170 型电池，但这是另一回事，因为它是与特斯拉在 Tesla Gigafactory 1 的直接合作伙伴关系，而且据我们所知，仅满足特斯拉的需求（这是巨大的）。