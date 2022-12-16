Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 11 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

11 月出海手游收入榜

11 月 2 日米哈游《原神》迎来 3.2 版本更新，随着新角色、剧情和活动的上线，该游戏单日流水迎来新一轮峰值，本期海外收入环比增长 21%，蝉联 11 月出海手游收入榜冠军，并位居增长榜榜首。

随着游戏版本更新和第 10 赛季的推出，腾讯和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》本期海外收入环比增长 20%，排名上升 3 位至第 2 名。自 2019 年 10 月上市以来，该游戏在海外的总收入已突破 16.6 亿美元。

得益于「2022 大感謝祭・秋」等系列活动在日本市场的上线，二次元策略塔防手游《明日方舟》本月海外收入环比激增 215%，逼近 2000 万美元，重回本期收入榜第 13 名，同时位列增长榜第 2 名。

凭借漫威 IP 在海外市场的巨大影响力，朝夕光年旗下卡牌对战手游《MARVEL SNAP》(漫威：瞬战超能) 市场表现依旧强劲，本期海外收入环比提升 150%，首次入围收入榜第 24 名，并跻身增长榜第 5 名。

本月 16 日，悠星网络二次元麻将手游《雀魂》与本土知名漫画《咲-Saki-全国篇》推出联名活动，该游戏单日流水随即达到今年以来的最高值，11 月收入激增至 10 月的 7 倍之多，跻身收入增长榜第 3 名，并重回收入榜第 30 名。

11 月出海手游收入增长榜

自意网络二次元策略塔防手游《无期迷途》于 10 月底正式登陆海外市场，凭借别具一格的美术风格和题材，上线首日即入围日本和韩国 iOS 手游下载榜 Top2，11 月海外收入增长近 3.6 倍，跻身本期增长榜第 4 名。自 8 月国内上市以来，该游戏全球收入突破 3200 万美元，韩国和日本是收入最高的海外市场。

11 月下旬，来自上海散爆网络的二次元 Roguelike RPG 手游《少女前线：云图计划》相继登陆美国、日本、韩国和中国台港澳等多个市场，凭借少女前线 IP 的知名度和 Roguelike 创新玩法，该游戏一经推出即登顶韩国和日本 iOS 手游下载榜，跻身 11 月收入增长榜第 7 名。

11 月 8 日，Sky Entertainment 在中国港澳台市场推出放置 RPG 手游《魔镜物语》，凭借熟悉的童话角色和新颖的剧情，该游戏上线首日即登顶中国港台市场 iOS 手游下载榜，并首次入围增长榜第 8 名。

10 月初，点点互动旗下放置卡牌手游《Valor Legends: Dog Rescue》引入拯救狗狗副玩法并更新游戏 icon，得益于近期市场对拯救狗狗题材和副玩法机制的热烈反应，该游戏 11 月海外收入环比激增 211%，入围本月收入增长榜第 9 名。

首次入围增长榜的还有英雄游戏 RPG 手游《Eternal Evolution》、趣加 SLG 手游《Stormshot》和露珠科技三国题材新游《超爆三国志》。

11 月出海手游下载榜

Potato Games Studio 旗下音乐手游《Piano Star: Tap Music Tiles》延续 10 月强劲的增长势头，11 月海外下载量再度增长 115% 至 1200 万，跃居本期出海手游下载榜榜首。

随着世界杯的举行，Real Freestyle Soccer 旗下体育手游《Soccer Super Star》本月下载量突破 1000 万次，环比提升 47%，排名上升 3 位至榜单第 2 名。

leonpatriotic 推出的拯救狗狗题材超休闲手游《Dog Rescue: Draw Puzzle》11 月下载量快速攀升至 630 万次，首次入围下载榜第 7 名，其中印度下载量占比接近 50%。

Whitedot 旗下超休闲手游《Fish Go.io》在 10 月海外下载量环比增长近 16 倍的基础上，11 月再度增长 122%，排名上升 21 位至下载榜第 8 名。