Polestar 3 将搭载各种技术。其中包括采用 Smart Eye 设计的高级驾驶员监控系统 (DMS)。该系统将跟踪驾驶员，以确保他们对车辆给予适当的关注。Polestar 将于下月在拉斯维加斯举行的 CES 2023 上展示这项技术。

参观者将能够体验 DMS 的双摄像头设置。它监视驾驶员的头部、眼睛和眼睑运动。Polestar 还将演示人工智能软件如何实时扫描和检测驾驶员的状态。Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示：“这项技术解决了致命事故背后的一些主要原因，并可以通过促使驾驶员将注意力重新集中在道路上来帮助挽救生命，并且可以在他们没有或不能采取预防措施时采取预防措施。”

一旦车型开始下线，人们将在 2023 年晚些时候在后方世界体验这项技术。这家汽车制造商在 10 月发布了电动跨界车，扩大了公司的产品线，同时借鉴了其他车型的设计线索。

它装有两个电动机，可产生 489 马力（364 千瓦）和 620 磅-英尺（840 牛顿-米）的扭矩，同时拥有 300 英里（482 公里）的续航里程。Performance Pack 将输出功率提高到 517 马力（385 千瓦）和 671 磅-英尺（909 牛米），但续航里程估计下降到（434 公里）。

虽然 Polestar 3 将仅推出双电机设置，但有传言称该公司将推出更便宜的跨界车版本，可能采用单电机配置。Polestar 3 的起价为 85,300 美元（价格包括 1,400 美元的目的地运费）。Performance 套件额外收费 6,000 美元，是一种可以帮助将跨界车的价格标签提高到六位数以上的选项。