关于 Carousell，最常见的开场白可能会是 “一家早于闲鱼出现的东南亚版闲鱼”。然而，在它即将越过的第十个年头的现在，这个东南亚二手商品交易平台的故事却也有了一些新的篇章，而这足以更加丰富 Carousell 的内涵所在。

把时间拨回到 2012 年，Carousell（旋转拍卖）的三位联合创始人 Siu Rui Quek（郭修瑞）与大学好友 Marcus Tan（陈翊伟）以及 Lucas Ngoo（吴承翰）正在硅谷实习。

彼时，无论是正在或者即将以突破性估值走向 IPO 的 “Facebook” 们，还是达到近十年新增峰值的不断涌现的初创公司，在硅谷，“创业” 和 “创新” 的理念从未像现在这样高涨。自然而然地，这三人也感受到了这股热情。无论是杰克·多尔西还是马克·扎克伯格以及德鲁·休斯顿（Dropbox 联合创始人），在他们看来，这些创业狂人们都有着一种共同的特质——所有人都沉醉于通过技术解决问题并从中催生出深远影响。

尽管被这三人奉为创业导师的硅谷创业狂人们与他们并不相识，但通过后者的各种演讲和分享，这些硅谷菜鸟们也从中受到了深刻启发，并希望能够用技术去解决发生在自己身边的问题：为那些没有被充分利用的物品提供一个简单的销售流通渠道，让做买卖就像拍照片一样简单。而这也正是郭修瑞此前想要卖掉自己旧电脑时所遇到的一个困扰。当时，想要通过在线渠道转卖物品并不是一件简单且能让人放心的事情。

后来的剧本也证明了这个问题并不只是为这三人所遇到。基于自身的创业创新热情，同年 8 月，Carousell 的三位联合创始人把这一想法变成了现实，在手机平台上发布了他们的作品 Carousell，并且这款 App 在发布不久后就取得了 iOS 生活方式应用榜单第二名的成绩。这一切，仅发生在提出 Carousell 原型想法的 5 个月后。

不过，在现实社会中，对一家公司或者一个平台的成长来说，仅仅依靠热情是远远不够的。随后的半年中，Carousell 的使用量陷入了停滞。这不仅为三位创业者带来了心理上的挑战，在近一年半的时间内，他们也一直没有任何薪水。但在某种程度上来看，这种热情却也是一种必须，并且对这段艰难时期尤为重要。就像郭修瑞所说的那样，“你必须对你所做的事情和你正在解决的问题充满热情，因为这将非常困难···” 因此，他们并没有熄灭这种热情，而是不断从社区中收集反馈，并同时不断对平台优化迭代。再之后，这种执着便也让我们看到了后来的剧情。

2013 年 12 月，Carousell 上的商品上架量达到 100 万件。而到了 15 年底和 19 年 8 月，这一数字则分别达到了超 2600 万和 2.5 亿件。体现公司的层面，去年 9 月份时，在 STIC Investment 的领投下，Carousell 也通过一笔 1 亿美元的融资跻身了新加坡的独角兽俱乐部，服务覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、越南、中国台湾、中国香港八个国家和地区。不过，在这些华丽数字之外，郭修瑞在更早前便指出，Carousell 想展示给外界的价值始终是在于 “我们是如何为（Carousell）社区提供服务的···独角兽这样的头衔仅仅只是会因此出现的副产物。”

当然，相比于 “一家领先的东南亚 C2C 商品交易平台”，作为其极客精神的体现，Carousell 也能够被定义为 “一家人工智能公司”。为了让 “每个人的买卖交易就像拍照片一样简单”，Carousell 不断使用人工智能技术来优化平台的上架销售及浏览购买流程（比如在上架前，用户在给商品拍照后收到的自动化分类/标签建议）。并且最终，他们希望这个过程可以从 30 秒缩短至 3 秒。而基于这一目标和实践，Carousell 不仅为用户带来了更优质的使用体验，Carousell 的投资方 Golden Gate Ventures 表示，该公司也因此成为了新加坡的头部人工智能公司之一。

一路走来，从最初所专注的电子产品（Carousell 上卖出的第一件商品是一台 Kindle），目前，Carousell 上所能交易的商品类别也涵盖到了日用品、生活时尚、奢侈品、房地产、工作以及汽车——并且 Carousell 的汽车业务（包含出售、租赁、修理、汽配、以及两轮车业务）也成为了该公司最大的垂直业务，为其贡献了三分之一的收入，并且这一业务领域的 GMV 达到了近 20 亿美元/年。

值得一提的是，尽管 Carousell 的汽车业务部门 Carousell Auto Group 是于去年 4 月份推出（旗下包括马来西亚的 Mudah Auto，越南的 Cho Tot Xe，菲律宾、中国香港和新加坡的 Carousell Auto，以及交易平台 OneShift、Revo Financial 业务板块），但它对汽车领域的探索步伐最早却可追溯至 2016 年时对当地在线二手车交易平台 Carrly 的收购。郭修瑞在当时表示，“在新加坡，半数以上的群体已经达到了 25 岁以上的年龄，他们有更强的购买力。而 Carousell 也已经注意到他们不断变化的需求催生出更多的上架意愿，以及对汽车这样的高价值更高价值垂直领域的需要。”

从这一点出发，有消息指出，现阶段，在新加坡，每年售出的 10 辆汽车中，就有 5 辆是通过 Carousell 平台进行的，并且有超过一半的新加坡车主每月都会参与和使用 Carousell 的汽车业务子领域。而该公司也在推出 Carousell Auto Group 时进一步表示，将积极投资发展这一业务板块，从而 “把 Carousell Auto Group 打造成一个与汽车息息相关的一站式商店。”

关于 Carousell 的未来，这里用它的过往来作为结束语似乎更为合适。2014 年时，郭修瑞曾收到提议是否能够以 1 亿美元的价格卖出 Carousell。他最终拒绝了这一要约，就像他曾经所崇拜的硅谷狂人扎克伯格的经历一样。而在随后的日子里，Carousell 不断收到类似的收购要约，但这些结局就像第一次发生时的那样，都被 Carousell 所拒绝——当时，郭修瑞在接受媒体采访时指出，“我们想要坐在驾驶席上，我们想要做的事情连 1% 还不到。” 现在，某种程度上来看，Carousell 的故事却也正 “如实” 按照这一表述发展，并且也正如它所诞生的原因那样，继续深远的发展下去。