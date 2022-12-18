传统的车展可能已经过了鼎盛时期，但其他类型的活动正在汽车行业中获得关注。我们谈论的不仅仅是古德伍德速度节，因为一年一度的消费电子展也逐渐变得与许多汽车制造商息息相关。凭借当今技术含量高的车辆，拉斯维加斯现在成为展示汽车领域最新发展的场所也就不足为奇了。

举个例子，标致将在下个月将 Inception 概念车带到 CES。为了围绕其新展示车大肆宣传，带有狮子徽章的公司发布了一款最初于 10 月在巴黎车展上宣布的概念车的新预告片。给人的印象是，这对标致来说意义重大，因为它很少有如此全面的预告活动，尤其是对于一个概念。

顾名思义，Inception 是一个新的开始，因为它将预览从第一天开始构思的带有电动传动系统的汽车的全新设计方向。标致养成了提出令人惊叹的概念的习惯，我们希望这一款也不例外。从目前透露的一些细节来看，我们得到的印象是它将采用时尚的 LED 照明的前卫设计。

预告片描绘的似乎是带有发光徽标的前格栅似乎暗示着相对较低的鼻子，因此这很有可能不是 SUV。通过标致所谓的 “BEV-by-design” 平台，可以期待短悬垂和长轴距。预计 i-Cockpit 内部布局会有新变化，但 Inception 不一定会预览即将推出的生产车型。相反，它将预示电动汽车从本世纪中期左右开始的总体方向。拉斯维加斯 2023 CES 的首映时间锁定在 1 月 5 日。