电动自行车不仅在塑造个人出行领域，而且在塑造严重依赖商品和服务流动的多个行业方面都取得了长足的进步。这尤其适用于亚洲和欧洲的密集城市，快速增长的最后一英里交付行业可以被视为经济命脉。

鉴于电池和电动机技术的进步，轻型电动汽车现在比以往任何时候都更便宜、更可靠。越来越多的制造商将推出新的电动滑板车和自行车选择，希望越来越多的人通过选择电动两轮车而不是汽车进行城市旅行来实现这一转变。另一方面，最后一英里的配送服务，尤其是食品服务、在线零售和包裹配送，也极大地受益于以公用事业为中心的电动汽车的发展。

ONOMOTION 是一家总部位于柏林的公司，与许多现代微型移动公司一样，它为最后一公里交付世界设想了一个更绿色、更可持续的未来。它的最新创新，简称为 ONO，是一款专注于交付的轻型电动汽车，介于电动自行车和微型汽车之间。现在，如前所述，越来越多的国家正在使用自行车和电动自行车作为其送货车队的一部分，但是，它们有一个缺点，即暴露在外——ONO 希望解决这个问题。

由于其封闭的驾驶室，ONO 可以保护驾驶员免受阳光、风、雨或寒冷的影响。虽然它没有像全电动汽车那样的空调系统，但在你的头顶上有一个屋顶，在你的脸上有一个挡风玻璃可以大大缓解疲劳。这也意味着小雨阵雨不需要靠边停车以避免弄湿您自己以及您要运送的东西。更重要的是，ONO 被设计成可以沿着自行车道骑行，因此与标准送货车相比，它可以进入更多的道路。

至于 ONO 的能力，它的最大有效载荷能力为 200 公斤，并且由于集成的后坡道允许一个人装载更重的货物，它被设计为仅由一个人装卸。它由两个轮毂电机提供动力，总输出扭矩为 113 Nm。由于它适合在自行车道上骑行，因此在踏板辅助下，ONO 的最高时速限制为 15.5 英里/小时。它有一个漂亮的扭矩按钮，可以让运载工具在不踩踏板的情况下达到每小时 3.7 英里的速度。最后，其 1.4 kWh 电池一次充电可行驶 18.6 英里。

为了让车队运营商更好地跟踪他们的交付，ONO 配备了 GPS 跟踪和数据传输系统，以及 RFID 系统。它提供长期租赁计划。