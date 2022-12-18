雷克萨斯最终将松下的 Nanoe X 空气质量系统推广到其在欧洲的所有车型，以便乘员可以更轻松地呼吸。据称，该技术可以抑制病毒、细菌、花粉和过敏原在内舱内传播。据报道，它还有助于消除难闻的气味。

该技术的工作原理是将含有微小羟基自由基的纳米级水分子排放到 HVAC 系统的气流中。这种物质分解并中和进入机舱的污染物。雷克萨斯之前使用过 Nanoe 技术。新版本的主要变化是系统通过将速率提高到每秒 4.8 万亿个来释放羟基自由基粒子的数量，而早期实施为 4800 亿个。

在欧洲，Nanoe X 在 2021 Lexus ES 上首次亮相。从那时起，该品牌将其引入了 UX、RX 和 RZ 以及可用的 Lexus Climate Concierge 系统。更多型号将在 2023 年获得该系统。与许多汽车制造商一样，电气化是雷克萨斯的未来。RZ 450e 是朝这个方向迈出的重要一步。它与丰田 bZ4X 和斯巴鲁 Solterra 共享基础。一对电动机总共产生 308 马力（230 千瓦）和 321 磅英尺（435 牛顿米）的扭矩。一块 71.4 千瓦时的电池可提供 225 英里（362 公里）的估计续航里程。定价细节尚不可用。

该公司最近还更新了 UX 300e EV，将电池容量从之前的 54.4 kWh 增加到 72.8 kWh。至少在欧洲，据称续航里程增加到 280 英里（450 公里）。较小的调整包括后部的雅马哈高性能阻尼器、改进的悬架调整以及电动助力转向设置的更新。2021 年底，丰田和雷克萨斯展示了 15 款概念车，展示了各个细分市场电动车型的造型创意。该公司正在试探 Electrified Sport 量产版的可能性。