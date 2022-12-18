OPPO 在传统的春节消费季，推出了旗下的折叠新机。我们从 OPPO Find N2，可以窥见 OPPO 在折叠机方面所做的努力和探索。和上一代相比，OPPO Find N2 做了不少改进。

首先是重量上的改进。对用户来说，折叠机的重量如果超重的话，那就会带来极大的不适应感。毕竟，你要长时间把持手机，增加的重量在很多使用场景下都会带来不适感。所以，N2 这次依然把外屏控制在 5.49 英寸，机身重量控制在 233 克左右，当然是素皮版本，玻璃后壳版本的要略重点，甚至要比 iPhone14 Pro Max（240g）还要轻便一些，这就使得长时间握持不会有负担感，尤其是在卧式使用场景下。

看到折叠屏幕的侧边，这次 Find N2 采用了 OPPO 称之为 “超轻固精工拟椎式铰链” 的全新设计，更加轻巧坚固。使用高强度复合碳纤维材料制作了铰链中连接中框、支撑屏幕的斜板，重量不到上代的一半，却可以提升近乎一倍的强度，并通过榫卯工艺替代此前铆钉的结构形态，整个铰链零部件的连接中没有用到一颗螺钉，一体成型。

采用了多层碳纤维交错叠构工艺，将多层碳纤维材料作为屏幕的支撑骨架，实现重量的大幅降低，仅屏显结构较上代就减轻 34%。屏幕弯折区域应力降低 30%，有效改善屏幕折痕。同时使用强度更高的航天级合金材料，将铰链中的凸轮、滑轨、齿轮等核心部件进行整合，配合最高 0.01mm 的组装精度和严苛的管控标准，在让铰链结构变小的同时也能保证结构强度。

在这种硬件做工的配合下，“帐篷” 模式用起来就有了新鲜感，体验也不错，不过适配的应用还有待继续更新。可以实现悬停观影、分屏、小窗等功能，在拍照时，得益于可悬停铰链的设计，可以实现折叠取景效果。

在拍照体验上，我们可以看到拍照的成像效果还是符合预期的。Find N2 采用了 5000 万像素 IMX890 大底主摄+4800 万像素超广角镜头+3200 万像素 2 倍长焦镜头的三摄组合。此外，OPPO Find N 还在内外屏各配置了一颗 3200 万像素摄像头。另外，其支持哈苏 XPAN 模式以及哈苏专业模式。

在光线充足的情况下，OPPO Find N2 成像迅速，刻画的线条细节到位，白平衡也控制的很好。在光线不足的室内情况，依然能够掌握不错的色彩描绘能力，色彩较为浓烈，当然你也可以切换不同成像风格；阴天的户外情况下，对于景物的表现也较为平实逼真；在夜晚或者灯关环境下，也能形成不错的细节，噪点控制的比较好，暗部描绘锐利，特点鲜明。

续航是折叠机需要担心的地方，因为内外双屏，用户担心会有电量焦虑。4520mAh 电池综合表现不错，可以满足一天的中度使用。当然，补电也要快，Find N2 也将充电技术升级到了 67W 超级闪充，30 分钟内即可将手机从 0 充至 78%，不会有太多的充电麻烦。

另外，值得一提的是 OPPO Find N2 的影视和游戏体验，由于有了大屏幕的支撑，120Hz 刷新率，Find N2 在实现出色的显示效果同时带来流畅交互，视觉效果有保障。音效上，采用了瑞声科技的大师级 SLS 扬声器 1116E，NLC 低频算法的加持下，SLS 扬声器低频清晰度可提升 100%，有效减少外放失真，音质也不错。

总的来说，在外观、影像、性能、充电、续航等方面，OPPO Find N2 秉承了一贯的扎实作风。对于考虑折叠屏的用户来说，做到第二代产品，不少细节已经做了新的优化和提升，轻便，单手也可以轻松握持，机身重量控制不错和普通直板手机差不多，所以 N2 是个可以重点考虑的购买对象。