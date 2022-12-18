Cake 成立于 2016 年，是一家瑞典公司，很快就以电动摩托车制造商而闻名。公司创始人斯特凡·伊特伯恩 (Stefan Ytterborn) 灌输的口号是 “轻盈、安静、干净”。但该公司本周推出第二款 Makka Polestar 版电动助力车时引起了一些轰动。

限量版自行车漆成天空色以匹配 Polestar 电动敞篷跑车概念。由 Cake 销售和交付的全新 Makka Polestar 版本仅在 Polestar Additionals 网站上的选定 Polestar 市场有售。轻便摩托车的最高时速为 28 英里/小时，并提供两种骑行模式以实现平衡性能或扩展里程。

Polestar 和 Cake 之前曾在 2021 年合作制作了第一版 Makka Polestar。涂上了一种名为 Polestar Snow 的哑光颜色，很快就销售一空。基于 Cake 的 Makka 电动轻便摩托车，Polestar 版配备了来自 Ohlins 的细长前灯和高端悬架阻尼器。新的天空色第二版包括一个可拆卸的后部载货架，可为箱子、行李架、乘客座椅等提供灵活的配置。

早些时候，Polestar 宣布将生产计划于 2026 年推出的电动跑车。Polestar 去年 3 月发布的跑车启发了第二款 Makka Polestar 版轻便摩托车，并采用了相同的天空色油漆。

发布时，极星新跑车将采用 Polestar 的 800 伏 EV 架构，并使用与 Polestar 5 相同的平台。双电机动力总成将提供高达 884 马力和 664 磅英尺的扭矩，在低三秒范围内提供 0-60 英里/小时的加速时间和 155 英里/小时的最高速度。

Polestar 还有其他几款正在开发中的车型，将在未来两年内推出。Polestar 4 SUV 预计将在 2023 年底推出，而 Polestar 5 四门高性能 GT 将于 2024 年上市。