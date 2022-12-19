许多汽车制造商现在都在参与 NFT（不可替代代币）游戏，包括兰博基尼、保时捷和雪佛兰。首次加入他们行列的是阿斯顿·马丁，它推出了与 The Tiny Digital Factory 合作设计的首个 NFT 系列。从今年 12 月 18 日开始，总共将提供 3,000 个 NFT。

The Tiny Digital Factory 是开发商和发行商，也是 Infinite Drive 的创造者。这是一个移动优先的 NFT 赛车平台和汽车爱好者的元世界，让您可以从汽车行业中最受欢迎和最负盛名的品牌中收集汽车。对于与这家英国汽车制造商的新合作，该公司将为移动世界带来三款令人印象深刻的汽车。

阿斯顿·马丁的第一个 NFT 系列包括当前的 Vantage V8、Vantage GT3 赛车和 1980 Vantage V8，这也是第 15 部詹姆斯邦德电影 “黎明生机” 中的特色。第一波 NFT 汽车共计 3000 辆，将于 12 月 19 日（白名单）和 12 月 19 日（普通销售）开始上线。所有这三辆车都将在 Polygon 区块链上提供，供您购买和在下一代 Infinite Drive 移动元宇宙中比赛。

阿斯顿马丁保证每一个 NFT 都与现实世界的对应物完美匹配。最好的部分是，这些虚拟汽车实际上可以在 iOS 和 Android 上的 Infinite Drive metaverse 的封闭 Alpha 中使用。在 Alpha 中，NFT 持有者可以查看他们的收藏，并在官方授权的赛道上相互竞赛。从 2023 年初开始，完整游戏将在 iOS 和 Android 上免费播放，具有 NFT 市场、季节性活动以及用户可以将汽车租赁给其他玩家的环境等功能。

“[我们的] 愿景与世界领先的汽车制造商之一阿斯顿·马丁产生了如此强烈的共鸣，以至于他们选择与我们一起推出他们的第一款 NFT 汽车，这真是太了不起了，”Stephane Baudet 微型数字工厂创始人兼首席执行官表示：“我们的旅程仍处于早期阶段，但我们相信 Infinite Drive 将成为在游戏和收藏数字资产中有意义地使用 web3 技术的典范。”