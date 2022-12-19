奥迪没有推出一款展示未来设计理念的概念车，而是展示了四款。我们已经看到了三个，现在我们知道最终的 “Activesphere” 概念什么时候会出现了。标记您的日历，因为 1 月 26 日是我们终于看到奥迪 Activesphere 轿跑车 SUV 概念车的日子。

在那之前，我们只能看一张新的预告片图像，该图像显示车辆在黑暗中基本模糊。调整照片光线水平可提供更好的外观，捕捉从顶部观看的这种积极生活方式概念车的俯冲车顶线和喇叭形挡泥板。我们能够看到风格化的后甲板和玻璃屋顶，也可以一瞥内部。没有任何细节可以确定，但无论车内发生什么，乘客都会看到红色。

该汽车制造商表示，该概念是对享受户外活动的人们的 “终极自由” 的表达。其时尚、运动的外形被其提升的悬架和激进的全地形轮胎所提供的极端越野能力所抵消。与本系列之前的概念一样，它是一台全电机驱动车型。不过目前，奥迪并未详细说明动力总成的细节。我们第一次体验 Activesphere 是在八月份。奥迪提供了笼罩在阴影中的概念的四分之三前视图。与新预告片一样，我们通过一些灯光操作以数字方式揭开了一些面纱，以更好地了解汽车制造商的设计方向。

奥迪的一系列概念车始于 2021 年 8 月首次亮相的 Skysphere。顾名思义，这是一款无顶篷双门 EV 跑车，具有长引擎盖和可调节轴距，专为舒适旅行和弯道雕刻乐趣而设计。Grandsphere 概念于 2021 年 9 月推出，分享了 Skysphere 的一些设计特点，包裹在优雅的电动轿车中，奥迪将其描述为 “公路私人飞机”。Urbansphere 又过了几个月才首次亮相，但它以具有超大车厢的小型货车的形式提供了截然不同的愿景。Activesphere 概念车将于 1 月 26 日首次亮相，作为奥迪 “进步庆典” 的一部分，不过我们可能会看到更多的预告片以揭开大幕。