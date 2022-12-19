新加坡线上租房平台 Casa Mia Coliving 近日宣布，已经完成了其 130 万美元规模的种子轮融资。

据了解，这笔融资由房地产和私募界的一些人士提供。加上这笔融资后，Casa Mia Coliving 的融资总额达到了 200 万美元。

Casa Mia Coliving 成立于 2019 年，是一家主打合租概念的租房平台，主要目标人群为 20 岁左右的年轻新加坡外籍专业人士——这包括金融&科技行业的工作者，以及研究生&从事研究工作的群体。Casa Mia Coliving透露，来自专业工作领域方面的租客占据了其总房客的 80%。

目前，Casa Mia Coliving 共拥有 50 套公寓住房，其中包含 200 间客房（正以每月 10 间左右的速度增长），仅在新加坡部分地区提供服务。据介绍，Casa Mia Coliving 平台上的标准单间的价格为每月 950 美元起，所有客房中均配有家具，且租金中已包含每周清洁、维护、以及相关公用设施的费用。

值得一提的是，Casa Mia Coliving 也会去举办如社交酒会、每月欢迎会、瑜伽健身、远行等一系列的社交活动来促进房客之间的互动和联系。该平台表示，与其他合租平台平均 12 个月的用户租期相比，Casa Mia Coliving 住户的平均停留时长可达 15.5 个月，为新加坡最高水平。

针对未来发展，Casa Mia Coliving 表示，将用这笔最新融资继续扩大平台的足迹——根据官网信息，该平台的服务随后也有望扩张至墨尔本，并进一步丰富其合租物业管理软件 ColivHQ 的功能。

有数据指出，现阶段，新加坡的合租住房总量约为 5000 间以上，而拥有相应需求的年轻群体规模可达该数字的 15 到 20 倍。