HTC 计划在下个月推出一款新的旗舰 AR / VR 产品，这将重新确立其在消费虚拟现实领域的地位。该公司不打算在 1 月 5 日的 CES 之前发布全部细节。但 HTC 全球产品负责人 ShenYe 在接受外媒采访时谈到了其新设计试图实现的目标：一款小巧轻便的一体式耳机，承诺提供全功能的虚拟现实和增强现实。

“这是关于将我们在设计方面和技术方面取得的所有这些进步，并将其构建成有意义且对消费者有吸引力的东西，”YE 说。

根据图片，这款未命名的头戴式耳机具有类似护目镜的外观，带有前置和侧面摄像头。Ye 说，买家将能够使用耳机进行游戏、娱乐、锻炼，以及 “甚至一些更强大的用例”，包括生产力和企业工具。它将获得两小时的电池续航时间，完全独立，并支持具有六个自由度的控制器以及手部跟踪。

产品的主要功能之一是外置摄像头，可将彩色视频传送到用户屏幕，从而实现混合现实体验。这种混合现实选项似乎仍处于试验阶段——当我问及买家可能会用它做什么时，Ye 强调了 HTC 与开发人员的持续关系，并表示最佳用例可能会在发布后出现。“我们正处于技术稳固的阶段，我们将开始看到一些非常酷的体验，”Ye 承诺道。

HTC 将该设备描述为它从制造 Flow 和 Vive Focus 3 中吸取的经验教训的应用，后者是一款面向企业的高端头戴设备。其虚拟现实和增强现实的结合使 HTC 的产品与 Meta 最近发布的 Quest Pro 和苹果尚未发布的 AR / VR 设备相提并论。

HTC 希望其隐私承诺将有助于将其耳机与 Meta 的替代品区分开来。虽然我们不知道这款头显的售价是多少，但 Ye 强烈暗示，与 399 美元的 Meta Quest 2 相比，它看起来会更贵。收集并获取个人数据以提供给广告商，” 他说。“我们不认为我们想要处理它的方式是在隐私方面做出妥协。” Vive Flow 的售价为 499 美元，Focus 3 的售价为 1,300 美元，如果这款新产品介于这两者之间，我们也不会感到惊讶。

去年，HTC 宣布自己暂时退出消费 VR 游戏，至少部分原因是它不想与 Meta 提供大量补贴的产品竞争。那么除了 Meta 提高价格之外发生了什么变化？一方面，HTC 已经连续快速推出了两款独立式产品，并在此过程中增强了其功能。“我们一直有一种愿景，即我们认为对消费者来说是一种良好的体验，”YE 说。“我们知道如何构建最好的技术，现在我们也知道如何构建超小型设备。正是这些学习让我们觉得我们现在已经准备好做一些真正令人兴奋的事情。” 但 Apple 和 Meta 正准备就消费 VR 的未来展开竞争，这可能不会有什么坏处——因此，如果 HTC 想加入这场竞争，它的机会之窗可能正在关闭。