在 COVID-19 大流行期间，旅行限制威胁到本田推出新产品的时间表。为寻求让工程师参与设计的方法，该公司求助于沉浸式虚拟现实 (VR) 技术。

使用 VR，位于洛杉矶的本田设计工作室与不同的全球工程团队和设计团队合作，创建了计算机辅助设计模型。这种方法允许即时反馈，允许团队在开发 2023 Honda Pilot 和 2024 Honda Prologue EV 时进行实时更改。

“在设计过程中结合虚拟现实和增强现实，使我们的本田工程师和设计师能够以一种紧密结合的方式合并数字内容和物理资产，从而在沉浸式环境中与他们正在体验和触摸的事物进行交互，” 本田设计工作室的 Mathieu Geslin 说。 “Honda Prologue 是在数据主导的设计过程中充分使用 VR 的关键，以粘土建模作为验证工具，我们将把它推广到其他 Honda 产品的开发中。”

虽然本田 Prologue 还使用全尺寸外部粘土模型来完善细节，但其内部设计开发主要是使用 VR 进行的。本田表示，这些虚拟方法改变了设计过程，提供了更好的可视化和协作。

设计团队还利用该技术对 2023 Honda Pilot 产品进行了评估。这种方法允许对颜色、材料、饰面和装饰进行整体审查。因此，洛杉矶和日本的设计工作室能够提供即时反馈并实时做出更改。

本田的设计团队六年前开始探索 VR 的可能性，对其进行测试以找到一种新的、更有效的产品创建方式。这项工作使团队能够在 COVID 大流行期间部署该技术。新款 2023 Honda Pilot 本周开始销售，底价为 39,150 美元。它取代了 2016 年首次亮相的第三代车型。Prologue EV 预计将于 2024 年推出。