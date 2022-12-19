Toyota Hilux 是一款紧凑型卡车，它是全球最畅销的小型皮卡车之一。现在已经是第八代了，Hilux 提供了一系列不同的四缸和六缸发动机，具体取决于地区。到目前为止还没有全电动车型，但似乎未来可能会出现电池供电车型。这不仅仅是一个假设或谣言，因为丰田刚刚推出了一款 Hilux 电动卡车原型，这可能预示着即将推出的量产车型。

这家日本制造商正在庆祝其在泰国运营 60 周年，并举行了盛大的庆典来纪念 50 周年。作为庆祝活动的一部分，丰田首次在观众面前展示了所谓的 Hilux Revo BEV 概念车，尽管它实际上还没有准备好提供有关零排放卡车的详细信息。我们现在只有一张官方图片和未经证实的谣言。

这款概念卡车由丰田汽车公司总裁兼首席执行官丰田章男 (Akio Toyoda) 在舞台上展示，他暗示至少 EV 卡车的部分开发工作是在泰国进行的，Hilux 在泰国非常受欢迎。然而，丰田章男并未提供与轻型商用车原型 IMV 0 Concept 共享舞台的电池驱动卡车的技术规格。有趣的是，丰田章男在演讲中表示，“纯电动汽车并不是实现世界碳中和目标的唯一途径。”

就在最近，丰田还宣布，在通过先进推进中心 (APC) 获得英国政府的零排放汽车开发资金后，它已开始研发氢动力 Hilux 。目前所知不多，但丰田将使用其第二代氢技术将现有的 Hilux 卡车改造成燃料电池电动汽车。这种氢动力系统可以在 Mirai 的引擎盖下和 Hilux FCEV 中找到，氢气罐将存放在驾驶室下方，燃料电池组将取代发动机舱中的传统内燃机。