别克 Electra E5 不仅拥有科技感的外观造型，还有这不错的空间表现。新车长宽高 4892/1905/1655mm，轴距 2954mm，用长车头、长轴距、短前后悬的设计，营造出动感身姿，整车尺寸比起同门师兄凯迪拉克 LYRIQ 锐歌略小一号，此外，车身首次全系多处使用乌光电镀饰条，增添了低调的豪华运动氛围。

该车长 4,892 毫米（192.6 英寸），宽 1,905 毫米（75 英寸），高 1,655 毫米（65.1 英寸），轴距为 2,954 毫米（113.3 英寸）。它比凯迪拉克 Lyriq 短 4.1 英寸，窄 2.3 英寸，但高 1.2 英寸；轴距缩短了 8.5 英寸。

侧面的特点是简洁的线条和肌肉感十足的挡泥板和车门下部的雕塑表面，而有色镀铬装饰则带来运动感。在车尾，别克伊莱克特拉 E5 配备了带有动态翼形 LED 照明的细长连接尾灯、与新品牌标志相呼应的刹车灯以及运动型车顶扰流板和保险杠。

别克 Electra E5 搭载后置单电机，最大功率 245 马力，与之匹配的则应该是三元锂电池组，当然未来前后双电机版本应该也不会缺席，相比之下数据和配置都略低于凯迪拉克 LYRIQ 锐歌。但基于 Ultium 奥特能平台的基础，智能网联化领域的优势和科技都将在新车上得到体现，全新一代 VCS 智能座舱和全新一代 Super Cruise 超级辅助驾驶系统等科技配置就是其中比较有代表性的。