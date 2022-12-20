Stellantis 正准备在明年初的 2023 年消费电子展期间推出几​​个非常有趣的首映式。这家汽车制造商在拉斯维加斯展示的亮点包括 Ram 1500 Revolution 电动卡车概念车、标致 Inception 概念车以及带有克莱斯勒徽章的东西。当然，后者是对品牌将在 2023 年 CES 上发布的内容的模糊描述，但这几乎是我们目前掌握的所有信息。

在一份官方新闻稿中，Stellantis 详细介绍了它将于 1 月 5 日在拉斯维加斯展示的所有首次亮相，并且该公告包括有关克莱斯勒在科技展上展示的文字。从可用信息中不能说太多，但该品牌应该展示 “其承诺在 2025 年推出第一款克莱斯勒电池电动汽车的最新进展。” 除此之外，该品牌还将预览新 Stellantis 连接技术。

如果我们尝试从字里行间中读出，可能会有另一个 Airflow 概念车。克莱斯勒在 2022 年推出了两款 Airflow 概念车——今年 CES 上的原始 Airflow 概念车和 4 月份发布的 Airflow Graphite 。两辆车都有相同的动力配置——一个系统，有两个电动机，具有全轮驱动能力，峰值输出约为 400 马力（300 千瓦）。

克莱斯勒是否计划展示此 EV 动力总成的升级版本——我们不知道，但我们知道这两个原型基于 STLA 平台，该平台可以容纳更强大的电动机。就航程而言，承诺的航程在 350 到 400 英里（563 到 643 公里）之间，但这些数字只是早期估计。如上所述，在拉斯维加斯加入克莱斯勒的将是拥有 1500 Revolution 概念车的 Ram ，以及拥有 Inception 概念车的标致。道奇将展示 Charger Daytona SRT—— “一款驾驶起来像道奇、看起来像道奇、声音也像道奇的汽车”，而菲亚特将展示 Fiat Metaverse Store，这是世界上第一个由 metaverse 驱动的互动陈列室。