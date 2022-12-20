与特斯拉竞争的美国电动汽车初创公司 Lucid Motors 在欧洲开设了首批零售和服务中心之一。大约在同一时间，这家高端豪华电动汽车制造商似乎开始了在中国的招聘流程。该公司最近还在沙特阿拉伯开设了其在中东的第一家商店。

中国是汽车制造商的重要市场，因为它是全球最大的汽车市场。此外，它已经可以说是接纳电动汽车品牌的最大市场。特斯拉进入中国并取得了很大的成功。它还将其在上海的位置变成了主要的出口中心。在当地，特斯拉与一长串电动汽车制造商展开竞争，而 Lucid 似乎正准备尽早加入这个俱乐部。

就在上周，多份报道显示，Lucid 已经在为未来在中国的多个职位招聘人才。职位范围广泛，从零售和法律到管理和工程。截至撰写本文时，Lucid 总共在上海发布了 14 个职位空缺。涉及软件工程、公共政策、法律顾问、本地化工程、数字化、物流、供应、住宅充电产品等多个领域。

需要明确的是，Lucid 似乎并不只是打算在中国雇佣 14 名员工。相反，公司可能需要几个人来填补各种职位中的至少一部分。如果您有兴趣在中国为 Lucid 工作，您需要会说中文和英文，或者之前在该国的公司有工作经验。

在 Lucid 在中国的招聘信息中，有 3 个是关于硬件工程的。Teslarati 指出，另外三个职位是针对该汽车制造商在该国的本地化工作所特有的。Lucid 明智的做法是尽一切努力在中国建立积极的关系，并专门在其商业模式的本地方面开展工作，因为我们知道特斯拉在早期有很多问题需要解决。

在全球几乎所有汽车制造商都在努力维持生计的时代，电动汽车初创公司是一种非常困难的商业模式。汽车初创公司很少在美国取得成功，更不用说在全球范围内成功扩张了，但我们正在观察一个新的汽车市场的发展。

毫无疑问，对于 Lucid 而言，这将是一条漫长而崎岖的道路，就像特斯拉一样。然而，我们只能希望，随着时间的推移，Lucid 能够在一长串全球成功的电动汽车初创公司中占有一席之地。