奥迪在 “360 工厂” 的口号下展示了其未来生产战略计划。到 2029 年之前，该品牌将在全球所有生产基地生产电动车型。

其背景是奥迪宣布，从 2026 年起，它将只在市场上推出新的电池电动车型，并将在 2033 年之前逐步淘汰内燃机的生产。然而，这家总部位于英戈尔施塔特的公司留下了后门，对中国市场开放：他们预计需求将持续到 2033 年以后，可以供应本地生产的内燃机汽车，这是针对特定市场做的调整。

另一方面，在欧洲，它将成为全电动汽车制造商。目前，奥迪的两个工厂正在批量生产全电动汽车：位于德国内卡苏尔姆和比利时布鲁塞尔的 Böllinger Höfe。Q8 e-tron 在布鲁塞尔制造，e-tron GT 在 Böllinger Höfe 制造。MEB 车型 Q4 e-tron 和 Q4 Sportback e-tron 并非在奥迪工厂生产，而是在大众汽车位于茨维考的工厂生产。

根据目前的公告，奥迪 Q6 e-tron 将成为首款从 2023 年起在英戈尔施塔特下线的纯电动车型——因此奥迪坚持 2023 年的时间表，而保时捷已经确认推迟到 2024 年七月的电动 Macan。在内卡苏尔姆、圣何塞恰帕和杰尔也将在接下来的几年中陆续开始生产纯电动汽车。到 2029 年，所有生产基地将生产至少一辆纯电动汽车。