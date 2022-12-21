Classic Parade 在英国提供豪华超级跑车出租服务已逾 20 年。虽然办公室位于伦敦市中心，但 Classic Parade 提供的送车服务涵盖英国全境。可用车队每年都在增加，公司提供 24 小时全天候服务和灵活的租车时间表，提供短期和长期租车选项。

Classic Parade 车队包含各个主要汽车品牌，客户每次都可以选择不同的车辆，如兰博基尼 Aventador SVJ 或梅赛德斯-奔驰 AMG GTR Black Series。租车成本将因车辆而异，但车队提供各种价位和驾驶体验供客户选择。

根据车辆选择的不同，驾车人每天的租车费用从几千欧元到 1 万英镑不等。另外还有一笔押金，用于保障整个租用期间的任何损坏。对于豪华汽车，这种保障是强制性的，但在安全归还超级跑车后，押金将予以退还。根据超跑租用期限、车辆类型和损坏保护，押金总额通常为 5 万英镑或以上。

Classic Parade 团队定期为车队增加新的超级跑车，扩大为客户提供的服务范围。在过去 20 年，客户租用最多的一些超级跑车包括：

保时捷 918 Spyder 市场上最受欢迎的超级跑车之一，保时捷 918 蜘蛛侠每天的用车成本约为 1.2 万英镑，需要 5 万英镑的押金。

法拉利 LaFerrari 这款超级跑车在英国全境提供，租车价格为每日 1.2 万英镑，押金 7 万英镑。

Bugatti Veyron 客户可以租用 Bugatti Veyron，租车价格为每天 2.5 万英镑，押金 10 万英镑。

McLaren Senna 虽然它在某些方面不能算作超跑租车，但每天 5 千英镑的较低租金及 4 万英镑的押金，使得这一选项更容易获得。

对于上述所有超级跑车以及在 Classic Parade 网站上可找到的任何车型，超级跑车租用保险均包含另一名驾驶人，并可送达英国任何地方。根据客户的偏好和超级跑车租用需求，超级跑车租用协议可以为短期或长期使用。简单的车辆交接流程要求客户在使用车辆之前签署租用协议。