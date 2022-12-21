瑞士 eMobility 专家 Designwerk 推出了一种新型兆瓦级充电站，旨在为电动卡车在 45 分钟内快速充电。这将是 350 千瓦充电站的六倍，而 Designwerk 正在快速转向现实生活中的应用。

Designwerk 在公告中提到的新 “大型充电站” 依赖于最新的兆瓦充电系统 (MCS) 标准。集成在大型容器中的缓冲电池应避免峰值负载并保证连续的兆瓦充电。

Designwerk 没有在新闻稿中披露此类数据，但我们在项目网站上找到了这些数据：这个 25 吨重的集装箱装有价值 1,800 千瓦时的电池，来自新产品或二次生命回收利用项目。该装置通过 CEE 125 连接到电网。MCS 输出可提供高达 2,100 kW 的充电功率（在 500 至 800 伏特时高达 3,000 安培）。还安装了 CCS 插头。从市电到缓冲电池再到车辆的整体效率约为 90%。

Designwerk 的解决方案依赖兆瓦充电系统 (MCS)。CCS 倡议 CharIN 在今年夏天于奥斯陆举行的电动汽车研讨会 (EVS35) 上推出了 MCS 。它专为高达 1,250 伏的充电电压和 3,000 安培的电流而设计，理论上对应高达 3.75 兆瓦的充电容量。

现在由 Designwerk 提出的集装箱充电站的开发和测试被整合到一个涉及伯尔尼应用科学大学 (BFH) 和瑞士东部应用科学大学 (OST) 的研究项目中。