目前电动两轮车游戏中最热门的摩托车制造商之一是印度电动摩托制造商 Ultraviolette 新推出的 F77。该品牌多年来一直在预告这款运动型电动裸车，为那些一直渴望获得更运动的电动体验的人们带来期待。2022 年 11 月 25 日，Ultraviolette 发布了 F77，同时透露了该公司到 2035 年的计划。

事实证明，F77 只是 Ultraviolette 的开始，该公司计划在模型产品和技术基础设施方面扩大其产品范围。与 Ather Energy 和 Ola Electric 在印度各地建立快速充电器的方式类似，Ultraviolette 也打算这样做。从 2024 年开始，该公司计划在全国推出一系列快速充电站。话虽这么说，目前，将准备打造多少个站点仍有待透露。

至于该品牌的车型阵容，F77 确实是一个亮点，这款车型有望为电动两轮车带来更运动、更有趣的内涵，而不是围绕着很多人的笨拙、实用和类似家电的烙印的电动滑板车。Ultraviolette 打算在不久的将来推出更多型号，包括小容量通勤踏板车、大型踏板车，甚至是冒险旅行车。考虑到 Ultraviolette 开发和发布 F77 花费了多长时间，该品牌希望不迟于 2025 年推出所有这些型号似乎雄心勃勃。

快进到本世纪末，Ultraviolette 希望将业务扩展到印度市场以外，并有望进军欧洲和亚洲其他地区。事实上，印度的其他电动汽车制造商也有同样的目标，Ola Electric 等公司也希望在未来几年进军欧洲。

有趣的是，Ultraviolette 未来计划的一部分包括建立 Ultraviolette 赛车联盟。正如该公司所描绘的那样，这个未来派赛车系列将于 2035 年发生，其特色是看似超未来派的摩托车在赛道上竞速。虽然我怀疑我们是否会在十多年后拥有看起来像那样的自行车或赛道，但实际上存在 Ultraviolette F77 单场比赛系列的可能性确实很有趣，并且很可能会早于 2035 年取得成果。