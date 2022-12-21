近期，深圳硅基仿生科技股份有限公司（以下简称 “硅基仿生”）获得近 5 亿元 D 轮融资，本轮融资由上海生物医药基金和广东中医药大健康基金联合领投，兴证资本，嘉程资本，中国新城镇等机构跟投。这是继年初完成超过 5 亿元融资后的新一轮次融资。

硅基仿生成立于 2015 年，致力于慢病管理领域的创新医疗器械研发与产业化，主要项目包括持续葡萄糖监测系统（CGM）、糖尿病视网膜病变人工智能辅助诊断软件（DR Screen）、人工视网膜、胶囊胃镜机器人，通过技术积累搭建起 “高精度传感器工艺平台”、“片上系统芯片设计平台”、“人工智能算法研发平台” 三大底层技术平台，持续推进科研成果产业化落地，在多个细分领域具备领先优势，促进行业技术发展。硅基仿生通过生物监测终端+医疗大数据平台+专业医学服务打造了数字化血糖管理方案，应用到血糖管理中用户从知晓到治疗，再到血糖控制的各个核心环节，并覆盖到院内、院外多个应用场景。

院内场景中，硅基仿生的 “全院血糖管理方案” 打通门诊、住院、出院期间血糖数据显示、存储、传输全流程，实现全院各科室血糖监测的统一管理，为内分泌远程会诊提供良好条件。院外场景中，用户可以在手机 APP 中查看实时、持续、全面的血糖数据，能够获得饮食、运动、睡眠等方面的建议，还可以通过 SiJoy 小程序，实现亲友之间远程数据共享和健康共管。同时，APP 支持生成经国际糖尿病中心（IDC）授权的动态葡萄糖图谱（AGP）报告，便于用户进⼀步向专业人员咨询。

硅基仿生总经理韩明松表示：“伴随着新一轮融资完成，硅基仿生将持续深耕血糖管理领域，优化 CGM 产品形态，提升产品性能，尽快推出新一代 CGM 产品，为用户提供全球领先的 CGM 使用体验。我们也将稳步推进 “闭环人工胰腺” 项目，全面丰富血糖综合解决方案内涵。同时硅基仿生将基于前期积累的传感器材料与工艺技术，充分利用硅基自主研发的金属氧化还原聚合物和半透膜材料的优势，搭建在体生物指标实时监测技术平台，实现多种生理指标的在体实时连续监测。硅基仿生当前已经完成 “持续乳酸监测系统” 及 “持续血酮监测系统” 开发，将面向运动人群和大健康人群推广其数据应用，多维度为用户创造价值。这些产品是硅基仿生在大健康领域战略布局的重要部分，也为公司在不久的将来实现单个传感器上多种指标的实时在体监测奠定坚实的技术基础。”

“当前，硅基仿生规模超 500 人，其中研发人员占比超 40%，下一步将持续积累技术优势，进一步将传感器监测、芯片设计和人工智能等技术优势相结合，加速创新成果落地，为全民健康提供优质解决方案，以期减轻患者和社会相关支出的负担，在公共卫生经济方面体现硅基仿生的价值。”