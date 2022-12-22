根据 Canalys 发布的最新报告，2022 年第三季度，西欧笔记本电脑、台式机和工作站的出货量同比下降 22%，跌至 1280 万台。此前稳定的商用市场，因商业信心低靡而下跌，再加上消费市场和教育领域需求的放缓，导致笔记本电脑表现不济，出货量为 1040 万台，同比下降 25%。由于大型企业的持续采购，所以台式机的表现相对较好，仅下降了 6%。虽然第三季度迎来返校季，但教育领域换机需求并不大，平板电脑出货量达 600 万台，同比下降 13%，环比持平。

Canalys 研究分析师 Kieren Jessop 表示：“西欧的个人电脑需求在第三季度加速下降。此前商用市场表现强劲，但现在与消费市场一样，都在下降。由于宏观经济的影响，现金流缩水，利率上升，使得融资成本提高，故中小企业大幅削减对个人电脑的采购，削减幅度超过大型企业。”

因为价格上涨，尤其是能源价格的上涨，消费市场的需求仍受到抑制。而且，随着西欧个人实际收入的缩减，不同价位段的需求也发生着变化。低端市场的降幅大大超过中高端市场，这反映了通货膨胀对不同收入人群的影响是不同的，随着可支配收入的进一步收缩，消费需求将从高端产品转移到更实惠的选择，那些拥有更多产品组合、且价格涵盖范围更广的厂商可以利用这一优势，提高其出货量。

Jessop 补充道：“需求的减少，使得渠道库存水平增加。” 就在第三季度开始的前几天，Canalys 社区（Candefero）对渠道伙伴的调查显示，38% 的欧洲、中东和非洲地区（EMEA）受访者个人电脑库存超过四周；而一年前这一比例仅为 25%。尽管整个第三季度的促销活动有所增加，但该渠道的库存水位仍保持高位。

Jessop 表示，“2022 年第四季度出货也不会乐观。尽管 “黑五” 周的消费高于预期，尤其是电子产品，但即将到来的节日季，将出现十多年来最大幅度的下滑。厂商需要继续提供促销活动，刺激需求，来清理库存。根据 Canalys 最新预测显示，明年下半年将迎来些许增长。至少有一小部分人会更新他们在新冠疫情初期购买的设备，但大部分人将会在 2024 年才更新这些设备。从明年第四季度到 2026 年，我们预计整个市场将回归到正常的季节性采购模式，并且整个需求将稳定在一种新常态的水平，比新冠疫情前的平均水平高出 25% 左右。消费者设备使用和混合工作的积极发展趋势意味着从长期来看，个人电脑和平板电脑发展前景较为乐观。”