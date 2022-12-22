装配式建筑一站式交付平台大乐装宣布获得近亿元 B 轮融资，本轮融资由神骐资本（58 产业基金）领投、钟鼎资本和数家产业资本跟投，华兴资本担任独家财务顾问。大乐装创立于 2020 年 7 月，此前曾分别于 2020 年 8、9 月和 2021 年 8 月完成天使轮，天使+轮和 Pre-A 轮融资。

大乐装首创装配式行业 “成品电商” 交易模式，以设计驱动标准化为切入点，打造产业 PaaS 系统串联 “设计-报价-生产-交付” 全过程，实现装配式建筑一站式交付体验。

据了解，大乐装是一家致力于 “以数字化驱动建筑产业工业化” 的产业互联网公司，除了在大湾区布局数个构件协同生产工厂外，还通过云端协同的数字化产品矩阵打通装配式建筑设计到生产全链条，向客户提供装配式建筑一站式交付体验。

本轮领投方 58 集团 CFO 兼 58 产业基金管理合伙人梁铭枢表示：我们相信互联网今天正从消费互联-轻工业产业互联-缓慢而坚定地渗透入重工业产业赛道，未来行业对于信息的协同需求一定会进一步增多，为上下游提供更加合理的交付流程的企业也将增多。我们认为大乐装独家提出的装配式行业 “成品电商” 交易模式，有机会重构产业，期待大乐装所开拓的装配式建筑领域和线上线下一体化能力可以和我们的优势产生协同效应，共同推动建筑业这个传统古老的线下行业有新的改变。

早期投资人汤涛表示：我们一直以来都相信 AI 代替人类完成繁重复杂劳动的必然性，大乐装的智能设计软件让我看到了 AI 在装配式建筑行业的巨大发展潜力，刘慧带领的大乐装团队具备深厚的产业洞察以及极强的数字化能力，他们提出了 “云设计+云工厂” 模式，并精心打造了云原生设计引擎和 PaaS 级产业数字化底座。云工厂带来的降本增效更是已经切实发生，在过去一年中大乐装在疫情期间仍能保持高速业务增长，证明方向没有错，数字化供应链能够链接产业内的各个角色，让行业从过去的割裂转为闭环。在我国加快碳中和脚步的大背景下，传统建筑行业作为高碳排产业必将被更先进的装配式建筑取代，大乐装作为最早深耕装配式建筑数字化的团队，必将迎来更快更好的发展。

华兴资本投资银行事业部董事总经理、智能企业服务组负责人徐锟表示：碳中和、碳达峰是国家主题，建筑业是实现双碳目标的核心产业，而装配式建筑是传统建筑产业技术变革及国家双碳目标达成的重要路径，万亿级市场孕育巨大机会。我们很高兴看到大乐装从装配式建筑工业化和 AIGC 工具群赋能的角度改造传统供应链，一站式打通 AI 方案设计、BOM 算量报价、构件智能生产等全链条，提供从上游设计到下游制造交付的一站式智能化解决方案。我们很荣幸帮助公司完成新一轮融资，期望公司持续高速发展，成为全球领先的装配式建筑科技平台。