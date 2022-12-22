固态电池专家和大众汽车合作伙伴 QuantumScape 已将其 24 层固态电池的首批原型交付给汽车制造商进行测试。然而，该公司强调仍需要 “大量工作” 才能将这些电池推向市场。

根据 QuantumScape 的说法，有了这些原型电池，原始设备制造商——当然包括股东大众汽车——应该能够 “在他们的设施中开始测试过程，并提供有关电池性能的反馈”。例如，在批量生产之前，公司本身仍在引用的改进包括其生产过程的质量、一致性和吞吐量，以及 “产品方面的其他改进”。据 QuantumScape 称，这些将包括增加阴极容量负载和提高封装效率。

QuantumScape 于 2022 年 7 月宣布已开始对 24 层固态电池进行测试。10 层电池的首次测试于 2021 年 7 月开始，QuantumScape 在 2022 年 5 月初发布的第一季度投资者信函中提到了首批 16 层固态电池。7 月，宣布 24 层电池有望 “与我们的单层、四层、10 层和 16 层电池具有相似的早期容量保持行为”。此外，原型当时已经被打包成不同的单元格格式。

除了现在出货的 A 样品之外，“未来几年” 还将建造和测试改进的 B 样品和 C 样品。具体来说，甚至有人谈论 “A0”。因此，在 QuantumScape 本身谈论 B 模式之前，可能还会有 A 模式的进一步迭代。A0 模式是一种新的、自主开发的电池格式，QuantumScape 将其描述为 “棱柱形电池和软包电池的混合体”。这是为了 “支持锂金属在充电和放电过程中的单轴膨胀和收缩” 而开发的。2023 年，QunatumScape 计划在一次虚拟活动中更详细地公布最终格式。

QuantumScape 首席执行官兼联合创始人 Jagdeep Singh 表示：“我为我们的团队为实现这一里程碑所做的所有努力和决心感到自豪，尤其是考虑到我们今年遇到的挑战。” “虽然这个里程碑让我们更接近我们的最终目标，但在这项技术成为商业产品之前还有很多工作要做，我们现在将注意力转向这项重要的工作。”