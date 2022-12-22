根据 Sensor Tower 最新发布的报告，得益于日本动画、漫画文化的全球发展，日本 IP 手游不仅广受本土手游用户青睐，也吸引了大量海外游戏玩家。2019 年至 2022 年，日本 IP 手游近 37% 的收入来自日本以外的市场，扩展海外市场成为日本 IP 手游吸引用户的重要策略。（注：本报告中 “海外市场” 均指日本以外的所有市场）

日本 IP 手游近 37% 的收入来自海外市场

日本 IP 手游在海外市场具有重要影响力，2019 年至 2022 年，接近 37% 的日本 IP 手游收入来自海外市场。受疫情等因素影响，2020 年日本 IP 手游在海外市场收入同比上涨 14.8% 至 33.8 亿美元。2022 年前 11 个月，随着疫情为手游市场带来的红利消退，日本 IP 手游海外收入回落至 24.9 亿美元。

就下载量而言，日本 IP 手游更加依赖全球市场。2019 年至 2022 年，日本 IP 手游全球下载量中，接近 90% 来自海外市场。2019 年和 2020 年，日本 IP 手游海外下载量均逼近 6 亿次，随着新冠疫情影响的减退，2021 年以来日本 IP 手游在海外市场下载量持续下降。

美国市场收入最高，拉美市场下载量最大

美国市场是日本 IP 手游海外收入的重要贡献者，2022 年 1-11 月日本 IP 手游海外畅销榜 Top100 中，接近 40% 的收入来自美国市场。日本 IP 手游在邻近的中国和韩国市场也具一定的影响力，其收入仅次于美国市场。

在下载量方面，日本 IP 手游在拉美市场下载量表现最为突出。2022 年 1-11 月，海外下载榜 Top100 的日本 IP 手游在拉美市场获得 1.3 亿次下载。

宝可梦授权 IP 手游海外最吸金

Niantic 旗下手游《Pokémon GO》持续领跑日本 IP 手游海外畅销榜，使得基于宝可梦 IP 的手游成为海外最吸金的日本 IP。2022 年 1-11 月，日本 IP 手游海外畅销榜 Top100 中，宝可梦 IP 手游收入突破 5.7 亿美元，在日本 IP 手游海外总收入的占比超过 23%。

此外，七⻰珠 IP 手游海外收入仅次于宝可梦 IP 手游，代表游戏《七龙珠 Z 爆裂大战》和《七龙珠激战传说》连续多年位居日本 IP 手游海外畅销榜前列。

AppLovin 和 Youtube 是日本 IP 手游海外主要投放渠道

日本 IP 手游海外广告投放主要集中在 AppLovin、Youtube 和 Vungle 平台。2022 年 1-11 月，超过 33% 的海外 iOS 设备广告来自 AppLovin，其次是 Youtube，占比为 25%。

视频广告是日本 IP 手游海外广告的主要类型。依靠玩家对 IP 的喜爱和认可，其热门广告素材重点突出 IP 角色可爱、拥有特殊能力、战斗力强等特点，借以吸引玩家下载。

出色的全球运营助七龙珠 IP 手游成功出海

改编自日本知名漫画的七龙珠 IP 手游，拥有丰富的人物角色和战斗剧情，在欧美市场收获超高人气。截至 2022 年 11 月，七⻰珠 IP 手游全球累计收入超过 51.4 亿美元，海外市场贡献了近 50% 的收入。

随着 4 周年活动的推出，Youtube 平台 “Dragon Ball Legends” 关键词的搜索指数迅速走高，七⻰珠 IP 手游代表作《七⻰珠激战传说》全球下载量也随之增⻓。在持续而出色的全球化运营下，《七⻰珠激战传说》在 2022 年前 11 个月全球下载量超过 1800 万次，其中 95% 的下载量来自海外市场。