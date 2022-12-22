近日，腾讯携手 Impact Hub Shanghai、璞跃中国等十余家国际与国内合作伙伴，共同发起支持低碳创新的连接平台 “碳 LIVE”。碳 LIVE 汇聚低碳技术相关方，包括企业家、投资人、研究机构等，首次汇集技术工具与洞见，加快实施气候解决方案。

尽管需要尽快对气候变化采取行动，但创新者时常难以识别和获取所需的资源和组织以促进真正的变革。通过碳 LIVE 社群，用户可以利用资金、测试场景和竞赛等不同资源，促进创新，打造影响力。

碳 LIVE 在启动初期聚焦资源、工具和用户体系三大功能：

资源星球集合企业、投资机构和创业孵化器等资源，为低碳创新者提供各类支持。

工具实验室聚合低碳创新所需的政策洞见、数据和分析工具。

碳 LIVE Passport 集成用户在所有共创方平台的账户，使用一个统一账户，即可访问各个平台的资源和工具。

低碳创新工具实验室提供工具和数据，以帮助创新者查找本地政策、公开招标和投资人，接下来几个月还会增加更多功能。

碳 LIVE Passport 连通各种不同的低碳平台，连接用户系统，免除重复注册之忧，让用户可以一套 ID 无障碍访问各种低碳平台。

腾讯可持续社会价值事业部副总裁、碳中和实验室负责人许浩表示：“我们迫切需要解决气候变化问题，促进经济的低碳转型。传统产业向低碳模式转型要经历一条很长的价值链。数字化可以帮助连接价值链中的点，并显著提高创新转化效率、扩展创新纬度。”