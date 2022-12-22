近日，2022 年中国联通合作伙伴大会通过线上形式召开。期间，中国联通与中兴通讯等合作伙伴正式成立了 “泛在智联产业联盟”，旨在助推终端产业高质量发展，促进联盟伙伴合作共赢。中国联通副总经理何飚、中兴通讯副总裁方晖线上出席了签约。

中国联通和中兴通讯此次签约成立 “泛在智联产业联盟”，是双方本着友好务实、协商互利原则，旨在聚焦通信服务、产品提供、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系。在终端产品（包括但不限于手机、智能家居、穿戴设备等）方面，共同商议整合双方资源，聚焦一系列接入解决方案和终端产品，推动终端业务在产品及解决方案等领域及多商业模式实现突破，快速发展，同心协力，实现共赢。

作为中国联通长期战略合作伙伴，中兴通讯始终支持中国联通技术创新与高质量发展。尤其在数字生活领域，中兴通讯提供的系列化应用终端打造全屋智联的未来家庭，拓展全屋光纤、全屋安全、全屋语音和全屋视频能力，支撑各类家庭场景增值。双方携手在河南、辽宁、吉林等省份部署的 FTTR 全屋光纤技术方案，帮助几十万用户实现了网络和体验的升级。双方也携手在全国部署了数百万台智能家庭网关、无线路由器、智能摄像头、4K 机顶盒等终端产品，助力数字家庭业务的发展和拓新。

中兴通讯副总裁方晖表示，中兴通讯和中国联通有着长期紧密的合作，随着 5G 及泛智能终端技术发展，双方将继续深化在泛在智联领域的技术合作、应用拓展与商业创新，共同探索 FTTR 的商业成功之路，助力智慧家庭转型升级，携手开启全屋智联新时代。