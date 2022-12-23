近日，材料科学和制造公司艾利丹尼森推出了一系列专为新能源汽车电池设计的产品和解决方案。

得益于监管政策和经济激励措施，以及稳步下降的电池价格和实现零排放的目标，亚太地区的新能源汽车使用量大增，随之而来新的技术规范应运而生。在材料科学领域，需要更广泛的不干胶解决方案来确保动力电池的耐久性、可靠性、安全性和可持续性。

艾利丹尼森的动力电池产品组合具有先进性能，适用于锂电池的每个部分，从电芯到模组、电池包到整个系统，为电池组件提供多种粘接和保护解决方案。该产品系列还包括不干胶标签，该类标签材料耐久性强，可覆盖电池的整个生命周期，并承载重要信息。此外，公司还在供应链流程和产品优化中采用了射频识别（RFID）技术。

艾利丹尼森亚太区新能源业务总监奚海鸥先生表示：“电池是新能源汽车的心脏。尽管其工艺日益复杂，但动力电池的生产前景依然光明。凭借艾利丹尼森在汽车行业的悠久历史，以及将材料专业知识和端到端技术相结合的独特优势，我们的先进产品一定能满足新能源汽车行业的独特需求，为客户提供全方位的解决方案。”

艾利丹尼森充分了解其材料对环境的影响，并希望在有效利用资源的同时，确保所有解决方案具备可持续性。其中包括设计可回收的粘合剂、面材、底纸和射频识别产品。

奚海鸥先生补充道：“作为行业领导者，公司坚定致力于以创新技术最大限度地减少浪费和碳排放，为循环经济做出贡献。使不干胶材料具备可持续性就是基于这种理念的创新做法。”