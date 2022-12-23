Everrati Automotive Limited 是一家领先的技术公司，专门通过集成尖端电动汽车 (EV) 动力总成重新定义汽车标志并使其面向未来，该公司已经完成了面向美国市场的首款保时捷 911 (964) 的改造。

Everrati 的技术合作伙伴 Aria 以最高标准对重新定义的 911 (964) 进行了全面打造，采用在其位于英国牛津郡的全球总部设计和开发的最先进的 OEM 级电动动力总成。911 的 964 代于 1989 年上市，至今仍是性能和工程设计的象征，Everrati 热衷于保留和重新定义这一传统。

Everrati 的 “签名” 宽体版基于完全修复的 911 (964)，采用碳纤维车身元素和最先进的 EV 动力总成：62kWh 电池组和电池管理系统，能够提供超过 200 英里的自由续航里程和低于 4 秒的 0-60mph 加速。结合交流和直流快速充电完成高科技规格。

Everrati 精心保留了车辆原始特性和 DNA 的永恒品质——无论是动态还是美学。然而，新车主将受益于超越原 964 性能规格的动力总成升级，从而获得更大的享受和乐趣。

Everrati 领先的动力总成技术的开发得到了由经验丰富的一流合作伙伴和供应商组成的强大网络的支持，以提供 OEM 级产品、工艺和质量。其不断增加的重新定义的汽车图标产品组合包括电动版保时捷 911 (964) Coupe、Targa、敞篷车、揽胜经典版、路虎卫士、路虎系列、GT40 和梅赛德斯-奔驰 W113 SL Pagoda。