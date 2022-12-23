根据 IDC 最近发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2022 年第三季度》，2022 年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为 3229 万台，同比下降 8.4%。

耳戴设备市场 2022 年第三季度出货量 1753 万台，同比下滑 12.1%。其中真无线耳机出货量 1365 万台，同比下降 11.8%。整体蓝牙耳机市场的智能化进程逐渐加快。随着上游方案成熟性进一步提升以及价格竞争日益激烈，真无线耳机在主动降噪功能上进一步下探。然而对市场需求拉动的边际效应呈现递减趋势。

智能手表市场 2022 年第三季度出货量 1080 万台，同比增长 1.8%。其中成人智能手表 538 万台，同比增长 13.3%；儿童智能手表出货量 542 万台，同比下降 7.6%。Apple 新品发布对成人智能手表市场拉动作用显著。儿童智能手表市场上小天才仍然稳居第一。

手环市场 2022 年第三季度出货量 389 万台，同比下降 15.6%。手环市场降幅有所收窄，大屏化趋势逐渐明显。其中，小米手环新品对出货规模有所提升起到了一定作用。手环市场的持续下滑一方面受到这种入门腕带产品尝鲜体验的边际效应递减影响，另一方面也是手表产品逐渐被大众所接受的结果。手环市场未来依然会长期存在，并针对大众市场对腕带产品起到一定拉新作用。

IDC 预计，2023 年成人智能手表将呈现恢复性增长，出货量将增长 3.5%，市场挑战和机会并存。