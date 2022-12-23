MSC Group 日前宣布，其全资子公司 SAS Shipping Agencies Services 已完成对 Bolloré Africa Logistics 的收购。此项交易已获得所有适用监管机构的批准。

MSC 收购 Bolloré Africa Logistics SAS 及其附属公司（”Bolloré Africa Logistics Group”）凸显了 MSC 对非洲供应链和基础设施投资的长期承诺，支持两家企业客户的需求。

MSC 重申它会使用将于 2023 年推出的新品牌，将 Bolloré Africa Logistics Group 与其多元化的合作伙伴组合一起，作为自主实体运营。Philippe Labonne 将继续担任 Bolloré Africa Logistics 总裁，主管其长期执掌的业务领域。

MSC 打算继续加强该大洲与世界其他地区的联系，并在实施非洲大陆自由贸易协定（AfCFTA）的过程中促进非洲内部的贸易。在 MSC Group 的财政实力和运营专业知识的支持下，Bolloré Africa Logistics 将能够履行其对各国政府的所有承诺，特别是在港口特许权方面。

MSC Group 总裁 Diego Aponte 表示：“我们很高兴完成对 Bolloré Africa Logistics 的收购，并欢迎 2.1 万多名新同事加入 MSC 大家庭。我要感谢 Bolloré家族，特别是 Cyrille，感谢他们顺利高效地完成这项交易，并祝贺他们创建了这样一家成熟的企业。这项交易将加强 MSC 与非洲的长期联系，并将加强我们对非洲大陆经济增长的承诺，包括对船舶、造船厂、集装箱码头、物流解决方案、储存设施、公路和铁路网络的投资，这些网络将支持和加强非洲大陆和世界其他地区的贸易。我们的战略始终植根于我们的价值观和我们保护全球 155 个国家/地区超过 15 万名员工的长期愿景。“