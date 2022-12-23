近日，齐碳科技完成 7 亿元 C 轮融资，由美团领投，华盖资本管理的首都大健康基金、博远资本持续追加投资。

齐碳科技成立于 2016 年，是国内首家自主研发出纳米孔基因测序仪并率先开启商业化的企业。本轮融资完成后，齐碳将紧贴市场需求，持续完善产品矩阵，加速推出中、高通量测序平台；同时也将拓展更多元的应用场景，加大市场开拓力度，扩大商业化版图。

齐碳科技联合创始人&董事长胡庚博士表示：得益于快速的市场拓展及领先的商业化进程，公司顺利完成此轮融资。2022 年，公司持续加大研发投入，完善纳米孔基因测序全链条解决方案，积极拓展 QNome 测序平台市场化应用空间，商业化战略多点开花，服务机构突破百家。接下来，齐碳科技将加码商业化，持续挖掘纳米孔测序技术优势，丰富与迭代产品，不断开拓新的应用场景，持续引领国产纳米孔测序行业创造更大现实生产力，为人类健康保驾护航。

美团表示：在生命科学领域，关键核心技术的商业化意义重大，可以充分将创新技术转化成长期社会价值。基因测序技术是探索生命科学前沿的核心技术之一，基因测序市场正处在快速发展和创新迭代的过程中，能够全面自主掌握核心技术并快速投向市场的企业，无疑拥有广阔的发展前景。在国产纳米孔测序平台中，齐碳科技的商业化进程处于领先位置，期待未来能够服务更多的机构、用于更多的人群，让基因测序技术普惠民生、造福人类健康。

华盖医疗基金主管合伙人曾志强先生表示：华盖资本长期关注生命科学领域真正的国产化技术创新及应用创新，基因测序是破译生命密码的核心基础设施，是最有爆发潜力的领域之一。齐碳科技作为纳米孔测序领先企业，跨学科跨领域高度融合，不断实现原创性的技术突破，并兼具产业化及商业化实力，让更长读长、更精准、更低成本的测序技术广泛应用成为可能。华盖资本高度看好并继续助力公司，期待齐碳科技乘势开新局，持续引领行业发展。

博远资本投资副总裁李瀚先生表示：“博远资本看好生命科学工具在科研、临床、制药等多领域的广泛应用前景和国产化趋势，已经布局了齐碳科技、瀚辰光翼、寻因生物、宇测生物、华谱科仪等多家生命科学工具企业。作为老股东，我们欣喜地看到齐碳科技在杰出团队的带领下突破研发和生产难关，进而在科研、临床、疾控、司法等多领域获得大量客户认可，成为国内首家实现纳米孔测序商业化落地的企业。我们相信，公司将在创新产品研发、临床注册、商业推广等各方面持续发力，全方位领跑纳米孔基因测序赛道，为中国生命科学和精准医疗行业贡献巨大价值。博远资本也将一如既往支持公司发展，持续陪伴优秀企业成长。”