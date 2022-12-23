摩尔多瓦最近与全球可持续旅游理事会（GSTC）建立伙伴关系，在致力于旅游业可持续发展方面迈出了重要一步。 促进 GSTC 可持续发展标准的实施将确保摩尔多瓦旅游业符合该行业最高的可持续旅游业全球标准。 摩尔多瓦文化部、协调旅游部门的政府当局和 GSTC 之间签署了一项伙伴关系协定，确认了这一承诺。这项伙伴关系协定为摩尔多瓦发展可持续旅游业建立了合作框架。

摩尔多瓦共和国是位于罗马尼亚和乌克兰之间的一个东欧小国，具有发展成为可持续旅游目的地的巨大潜力。最近对该国葡萄酒和乡村旅游的投资和发展带来了一系列新的旅游产品，凸显了摩尔多瓦独特的文化、美食、葡萄酒和探险旅行潜力。摩尔多瓦旅游战略的重点一直是保护国家原滋原味的文化，发展乡村社区的旅游业，从而为可持续发展奠定坚实的基础。

GSTC 首席执行官 Randy Durband 表示：“在摩尔多瓦签署的可持续发展承诺将得到公共和私营部门的合作支持，以制定适用于各种形式旅游业的可持续管理方向。摩尔多瓦旅游业将受益于 GSTC 的专业知识和援助，以实现该行业发展的适当平衡，并保证其长期可持续性。”

此外，摩尔多瓦共和国文化部部长塞尔吉乌·普罗丹 (Sergiu Prodan) 补充道：“摩尔多瓦是一个新兴旅游目的地，受到该地区疫情和战争的严重影响。不过，韧性范式以及发展和恢复模式只能基于可持续发展的原则，即承诺保护和加强环境和文化遗产，同时最大限度地为当地社区带来社会和经济效益。现在，每个人都可以在 360.moldova.travel 平台上以虚拟方式游览摩尔多瓦。”

作为摩尔多瓦承诺成为可持续旅游目的地的进一步象征，代表旅游业私营部门的摩尔多瓦国家入境和国内旅游协会（ANTRIM）最近成为 GSTC 的成员。这将共同支持摩尔多瓦的旅游业、政府当局和目的地，以遵守 GSTC 全球公认的可持续发展标准。