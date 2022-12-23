时过境迁，新能源车已经进入到了一个新的竞争局面。在这个复杂的局面里，想要存活下去，除了造出一定的平价产品走量之外，想要获得更好，走豪华路线或许是个路子。但走豪华路线对于新品牌来说，无疑是一条最难的路，需要打磨好产品本身，才能获得市场的认同。

对于岚图来说，其从诞生的开始，就准备好了要走这样一条艰难的道路。我们看其车型的布局，已经涉及到了 SUV 和 MPV，分别是岚图 Free 和岚图梦想家。而在市场中，没有一台拿得出手的轿车型号，是不能算产品线完整的。所以，就有了我们所见到的岚图追光。

根据乘联会的数据，11 月新能源乘用车零售销量达到 59.8 万辆，同比增长 58.2%，环比增 7.8%，1-11 月新能源乘用车国内零售 503.0 万辆，同比增长 100.1%，1-11 月保持趋势性上升。高端市场自主品牌电动车具备税收政策优势和产品优势的市场空间。所以，在豪华领域，就有着极大的市场机会。

从外观上看，这就是一款看过去很有质感的轿跑车。但仅有外观是不够的，还得有内涵。岚图定位高端品牌，是东风公司高技术的核心载体。岚图是面向中国汽车工业下一个五十年打造的高端新能源汽车品牌，岚图是东风践行 “双碳” 战略的重要实践，也是中国民族汽车品牌在新能源赛道上的一次重要起航。

首先我们认真看下内饰，这也最容易体现一款车的豪华程度。追光在内饰的设计上融合了视觉、听觉、触觉、嗅觉的体验。即便是溜背的流线型车型，但是在内部空间的设计上依然进行了极佳的调整设计，可以让用户非常舒适地乘坐。岚图追光配备的 128 色无极调节全域呼吸式氛围灯，为了增加视觉体验，在门板处采用了特殊膜片材料打造出鲲鹏羽翼发光面板。全车座椅均标配加热、通风和按摩功能，前排座椅可 12 向调节；后排靠背角度 27°到 35°俯仰可调，并提供腿托，配合一键舒享模式，给予后排头等舱级别的享受。

DINAMICA 生态麂皮和婴儿级认证面料、100% 原生吸音隔音棉，无毒无异味的水性胶黏剂和水性声学阻尼材料加分不少，这样的内饰体验，真的有一些豪华的味道。

当然，对于车身的结构也是需要下功夫的。车身使用了岚图的 2000MPa 一体式热成型激光拼焊门环和 2000MPa 车门防撞梁，为用户提供了很好的安全保护。全车高强度钢使用比例达 68%，热成型钢使用比例 24.4%，车顶静压达到 105kN，车身静态扭转刚度 41.5 kN·m/°。

在雷达和安全方面，岚图追光全车搭载 12 个摄像头、5 个毫米波雷达、12 个超声波雷达等，拥有 14 项主动安全功能，全系标配 10 个碰撞传感器，360°精确识别碰撞事故，并具备行人检测功能，可以有效减少车外人员撞击伤害。对标中、美、欧三大安全标准开发，满足中汽中心 C-NCAP 和中保研 C-IASI MGGG 测试标准。追光将提供了 L2+级辅助驾驶，包括 ACC、LKA、NOA 自主领航驾驶等功能。全系标配的 AR-HUD 可提供 30+类交通信息，大幅提升驾驶便利性和安全性。

电池方面，岚图追光 82kW·h 电池包提供 580km（CLTC）续航。值得一提的是，追光的长续航版本搭载的 109 度三元锂离子电池组，CLTC 工况下续航里程为 730 公里，也是目前量产四驱纯电轿车的最长续航，不过价格上也比较贵。充电 10 分钟就可以拥有 230km 续航里程，峰值充电功率可到 230kW。面向未来，岚图还提前布局了固态电池、氢动力、800V 充电等领先技术，确保在技术上能始终快速抢占制高点。

驾控方面，追光也下了功夫。配备的 4D 智慧底盘，通过行驶过程中对驾驶情况以及前方路面信息的搜集，带给岚图追光在不同路面上如履平般的驾控体验。而其搭载的 One Box 线控制动系统使其拥有优秀的刹车性能，百公里时速到零刹停距离为 33.8m。为打破国外汽车品牌的市场垄断，岚图自研的空气悬架技术将空气悬架成本降低到普通消费者可以承受的范围内。风阻系数达到了超跑级别的 0.22，全系标配的电动尾翼，提供 40kg 的下压力，操控应该算是给力了。

当然，内功方面也不能少。据岚图汽车提供数据，从 2020 年至今，岚图在不到三年时间里，累计布局申请专利 1771 件，其中包括发明专利 1450 件，平均每年申报专利近 600 件，专利增长速度处于新能源行业第一。

当然，对于岚图追光来说，面临的挑战也是非常大。首先作为新兴的牌子，能否让市场上的用户认同自己，同时认同产品的价格，是个很大的挑战。毕竟，标准版预售价为 32.29 万元，旗舰版预售价为 35.29 万元，长续航旗舰版预售价为 43.29 万元，这三款车的定价不便宜，已经突破了 30 万以上的空间。

另外，岚图还要面临很多对手的竞争。同类车型在未来的市场会陆续出现，这时候光有产品还不够，电动车的周边体验硬件也要跟上。从 2020 年品牌发布以来，岚图快速建立以用户为中心的理念，从体制机制、思维模式、核心技术、营销模式、用户关系等多方面进行刷新。打造了 “自营+伙伴” 直营生态体系，截至 2022 年 10 月 31 日，岚图在全国已开设 168 家门店，其中包括岚图空间 125 家，岚图交付服务中心 43 家，销售服务网络覆盖全国 85 座城市。

当然，要想成为一个高端的豪华品牌，在出海上也要下功夫。2023 年起，岚图第二款产品岚图梦想家也将正式投放欧洲市场，岚图汽车还将进入瑞典、荷兰、丹麦、以色列 4 国。追光作为轿跑车型，当然在国内有着比较大的空间，但是要到海外去竞争，那就要面临不少国际车企的全球车型，所以这虽然是个机遇，但也是个不小的挑战。

无论如何，岚图追光迈出了国产豪华方向的重要一步。我们可以预见在接下去的时间里，会有不少国内新势力跟上这个步伐。当然，这只是万里长征走了第一步，后面还有慢慢长路需要去探索，我们拭目以待。