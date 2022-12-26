全新的全球超高端电动汽车品牌艾赫拉 AEHRA 公布了其首款车型 SUV 的外观设计和内饰交互体验。其向全球展示了这款截然不同的 SUV 风格，带来了汽车设计的一场革命。AEHRA SUV 独特地释放了其最先进的 EV 传动系统所提供的全部设计潜力，代表了一种毫不费力的优雅未来主义的无与伦比的愿景。AEHRA SUV 代表了尖端可持续材料、超先进 EV 技术、智能制造技术、纯意大利设计的根本组合。

AEHRA SUV 拥有 3 米长的轴距、极低的前端和极短的前后悬，其设计与当今市场上的任何其他车辆截然不同。引人注目的细长前大灯与 LED 灯带相结合，突出了下部通风口的外边缘，创造了独特的视觉特征，SUV 在黑暗中变得更加引人注目。

SUV 的每一个元素都体现了 AHERA 坚定不移地挑战现代大众市场汽车惯例的决心，同时坚定不移地坚持经典意大利设计的纯粹价值。这种情绪在玻璃器皿等方面立即显现出来，玻璃器皿似乎作为一个整体从汽车的前部流过车顶，然后以几乎像液体一样的方式向下扫到后挡板的后部。它也戏剧性地表现在令人惊叹的类似鞘翅的门上。宽敞的客舱向天空开放，提供最佳的进出便利性，可毫不费力地容纳四名 NBA 级别的球员，非常舒适，这些功能通常是超级跑车的专属保留。

Perini 和他的团队使用尖端的 CFD（计算流体动力学）技术，其精度与风洞中的精度相同，在某些方面优于风洞中的精度，Perini 和他的团队生成了具有开创性的流动体，产生了卓越的空气动力学效率。在这种方法中获得的知识已被应用到 SUV 的前部和后部设计中，为空气动力学减阻、冷却和电池热管理设定最佳标准。

AEHRA 采用了创新的空气动力学管理，前部和后部带有可移动元件，提供了运动驾驶的快感和承诺，同时提高了主动安全性。这些解决方案还优化了电池的风阻系数和热管理，同时增加了汽车的续航里程。利用超先进、超轻、高度可持续的复合材料的全部潜力，包括最近几年才进入市场的锻造碳纤维技术，进一步提高了车辆的效率。

全新 AEHRA SUV 以前所未有的车内空间、材料和技术重新定义了车内体验

全新超豪华汽车和电动汽车品牌 AEHRA 展示了其突破性 SUV 的内部细节和图像

3 米轴距造就同级领先的车内空间

可容纳四名全尺寸 NBA 球员

提供五座和四座选项

家庭影院、会议室和休息室配置

全仪表板宽度的显示器，在车辆停放和处于休息室、家庭影院或会议室模式时可向上延伸

优质意大利手工缝制皮革，融合先进技术和材料

座椅结合了超级跑车支撑结构和航空公司头等舱的舒适性

航空工业启发的多功能方向盘

AEHRA 释放 EV 平台所提供的全部潜力的大胆战略不仅带来了前卫的外观设计，还带来了革命性的内饰概念。车辆的极短悬垂、长轴距和完全平坦的地板使 AEHRA 的设计师能够创造出独特的解决方案，为驾驶员和乘客等改变内部环境。AEHRA SUV 驾驶室最具创新性和吸引力的功能之一是独特的全仪表板宽度 HMI（人机界面）屏幕，它在娱乐和车内工作方面实现了真正的进步。

当 SUV 处于驾驶模式时，屏幕位于较低位置，以显示驾驶员需要的所有信息，例如速度、里程、加热和通风设置以及导航说明。屏幕的两个外部区域用作虚拟外后视镜，从两个前置外侧摄像头传递高清图像。当车辆停放时，乘员可选择将屏幕向上延伸，瞬间将 AEHRA 变身为家庭影院或办公环境。

这是 AEHRA 对其首款车型的外观采取改变游戏规则的方法的直接结果。在传统的车辆布局中，内部尺寸不允许前排乘客操作如此灵活和扩展的 HMI 屏幕，因为它离他们的眼睛太近了。AEHRA 已经为该解决方案申请了专利，相信它将在车内的生产力和娱乐方面树立新的标准。

在屏幕完全展开的情况下，乘员可以放松并欣赏电影，也许是在汽车充电时，或者是在父母等着接孩子放学或参加聚会时。对于那些有工作要做的人来说，屏幕和宽敞的内部空间为视频电话会议提供了完美的解决方案。不用盯着智能手机或笔记本电脑，您可以坐下来，不仅可以以完美的高清清晰度看到通话中的所有参与者，还可以以水晶般清晰、音调完美的音质聆听他们的声音。”

手工缝制的皮革仪表板中央安装了一个较小的辅助触摸屏。它位于驾驶员和乘客之间，使前排乘客能够毫不费力地控制许多车辆功能，例如导航、加热和通风以及娱乐。

这款 SUV 配备了一个独特的长方形轭状方向盘，上面满是 AEHRA 标志。还有一个自豪地展示的意大利国旗徽章，表明 AEHRA 是意大利第一个也是唯一一个纯电动汽车品牌。插入方向盘上部的小数字条为驾驶员提供更多关键信息。

座椅由铝、可回收碳纤维复合材料和皮革制成，提供一定程度的舒适感，通常是头等舱乘客的专属享受。对于坐在机舱后部的人来说，这一点更为明显。在那里，由于格外宽敞的腿部空间，乘客可以将座椅倾斜，并且凭借 AEHRA SUV 轻松的乘坐体验和超低噪音水平，如果他们愿意，可以在旅途中小睡片刻。

到目前为止，这家意裔美国公司基本上是自筹资金，并且正在完成其第一轮外部投资者。该品牌于 2022 年 10 月推出其优雅的 SUV，随后将在 2023 年 4 月推出一款精致的轿车。预计将于 2025 年底开始交付。计划在主要市场推出战略车型，包括北美、欧洲、中国和海湾国家。