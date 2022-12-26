近日，奥动中国石油龙吴路换电站正式落成，这也是中国石油上海首座综合能源应用站。

这座中国石油综合能源应用站，位于上海徐汇区核心地段，由中国石油与奥动新能源合作共建。奥动换电站的加入，让原本以加油服务为主的场站，升级成为双方在上海合作的首座综合能源服务站，在不改变用户补能地点及习惯的前提下，实现多种能源的集约化补给，满足不同类型用户的出行补能需求，让有限的城市土地资源、电力能源得到高效开发利用，为上海综合能源服务站的建设推广起示范作用。

综合能源服务站，可为司机用户提供加油、极速换电、便利店、卫生设施、司机之家等多功能综合服务。奥动全新第 5 代换电站，占地面积更小，集约化程度更高，多车型兼容性强，面向上海的出租车、网约车、私家车等高频补能用户服务，实现多品牌车型共享 20 秒极速换电，真正实现让换电像加油一样方便。

今年 6 月，中国石油制订《中国石油绿色低碳发展行动计划 3.0》，提出将推动中国石油从油气供应商向综合能源服务商转型，按照 “清洁替代、战略接替、绿色转型” 三步走总体部署，努力成为实现中国 “双碳” 目标与保障能源安全的中坚力量。

中国石油上海销售公司总经理、党委副书记汤成刚在仪式上表示，龙吴路换电站项目，是中国石油上海销售公司向新能源领域迈进的重点项目，对践行中国石油绿色低碳发展战略、服务上海打造战略新兴产业体系、实现 “双碳” 目标下企业转型升级发展具有里程碑意义。相信该合作项目必将为企业转型升级带来新活力、为地区经济发展注入新动能，成长为战略产业体系的重要支点和企业合作的时代典范！

奥动新能源总裁李一秀表示，对本次双方合作共建换电站感到十分高兴，中国石油作为世界一流综合性国际能源企业，正积极探索绿色能源转型与综合能源应用升级。希望双方将以上海龙吴路换电站为合作起点，围绕换电站建设运营、补能技术升级、商业模式创新等开展全方位深度合作，合力加速上海乃至长三角地区换电服务网络布局，共同提速构建多元综合能源服务生态。

奥动新能源规划至 2025 年，在全国运营超过 10000 座换电站，为 1000 万辆以上新能源汽车提供换电服务，为城市建设高效分布式储能网络。奥动目前已在全国 54 座城市投运超过 740 座换电站。