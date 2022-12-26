据悉，新加坡气候科技初创公司 BillionBricks 已于近日宣布完成了一笔由 Thakral Corporation 领投的 245 万美元种子轮融资。

BillionBricks 成立于 2013 年，起初为一家非盈利性的、旨在缓解全球气候变化和住房危机紧张问题的组织机构（该公司也是全球能源生产巨头 ENGIE 的旗下机构）。据介绍，在 2013 年至 2020 年期间，BillionBricks 为超过 1.5 万人提供了庇护所、学校、紧急救援等方面的空间援助。到了 2020 年，为了扩大其服务范围和影响力，BillionBricks 转型为了一家营利性公司，主打以太阳能为能源方案的净零排放住宅/社区。

据透露，在接下来的几个月内，BillionBricks 将在菲律宾推出其首个社区，该社区将覆盖超过 16 公顷的土地、涉及 1600 户家庭、并可通过住宅顶部的屋顶太阳能设施达到 13 兆瓦的发电能力。而得益于这种能源方式，BillionBricks 也进一步表示，该社区每年可抵消 7000 吨的碳排放量。

针对未来发展，BillionBricks 指出，其第一个住房项目有望在未来 5 年内完成，目标是建成 4.5 万套、共计 450 兆瓦发电能力的房屋。