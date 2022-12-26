根据 Canalys 发布的最新报告，历经连续八个季度的增长后，印度个人电脑市场（台式机、笔记本和平板电脑）遭遇首次下跌。出货量同比下滑 4% 至 510 万台，主要源于笔记本电脑，这个出货量最大的品类出货下降 21%。但台式机和平板电脑仍有明显的增长，第三季度台式机出货增长 36%，达到 76.6 万台，平板电脑出货增长 24%，达到 150 万台。

Canalys 分析师 Ashweej Aithal 表示：“教育采购是印度个人电脑市场的一大亮点。过去两年被推迟的政府部门招标也开始落实，在第三季度推动教育领域采购出货量增长 181%。这一超强涨幅，部分源于去年第三季度的表现过于疲软，当时政府尚未摆脱疫情带来的破坏性影响。Canalys 预计，教育领域的强劲表现有望延续，尤其是平板电脑，在印度数字教育拓展战略中占据有利地位。由于宏观经济的不确定性，企业重新审视了 IT 方面的支出，商用市场的出货量受到一定的影响，同比下滑 11%。由于通货膨胀以及印度储备银行在 2022 年下半年的多次加息举动，削弱了一些企业和中小型企业对个人电脑的需求。”

Aithal 说：“消费市场在节日期间的需求相对低迷。毕竟在经历了第二季度的激增后，家庭支出的大幅缩减。尽管厂商和零售商采用了各种促销活动，刺激消费，但现有库存仍待消化，致使消费市场出货量同比下滑 12%。随着线下教学的逐步恢复，对远程学习设备的需求大幅减少，自然也削弱了消费者在个人电脑和平板电脑方面的购买需求。加之卢比贬值，价格上升，Canalys 预计，这种消费需求疲软的情况将持续到 2023 年初。”

惠普虽然在印度个人电脑（不包括平板电脑）市场中稳居榜首，但其出货量也出现了高达 26% 的跌幅，市场份额相比一年前缩水近 5%。排名第二的联想在第三季度表现与去年基本持平，出货量 83.7 万台，但在商业市场中的表现超过了惠普。在几大厂商中，排名第三的戴尔跌幅最大，出货量下滑 38%。宏碁和华硕均跻身前五名之列，出货量涨幅分别为 21% 和 1%，市场份额均高于去年的 9%。

在平板电脑方面，三星出货量增长 22%、市场份额达到 23%，稳坐市场冠军宝座。本地厂商 Lava 位居第二，该品牌在低端安卓市场（包括教育采购）尤其受到青睐。苹果位居第三位，除了第二季度因供应短缺造成的积压需求被顺利满足外，还进行了促销活动，使得出货量增加 71%。排名第四的联想出货量大幅下滑 57%，第五名则是印度市场中的新晋厂商 realme。