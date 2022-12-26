根据 Counterpoint 发布的市场监测最新研究报告，2022 年第三季度，全球智能手机市场营收年同比下降 3%，略高于 1000 亿美元（约合人民币 7000 亿元）。与此同时整个手机市场的出货量在本季度年同比下降 12%。由于高端手机市场面临经济波动时具有更强的韧性，平均销售价格年同比增长 10%。5G 手机的出货量创新高占总出货的 46% ，而 5G 手机价格约为非 5G 手机的五倍，这也促进了平均销售价格和营收的增长。

在谈到 5G 对平均销售价格增长的影响时，高级分析师 Harmeet Singh Walia 表示：“5G 手机的营收贡献超过 800 亿美元（折合人民币 5600 亿元），占全球手机营收的 80%，创历史新高，而去年第三季度仅为 69%。同期，LTE 手机的营收贡献下降 10%，至 190 亿美元（折合人民币 1330 亿元）。苹果公司主导了从 4G 到 5G 的转变，仅苹果公司一家就占了所有 5G 收入的一半以上，因为其 95% 以上的手机都支持 5G。2022 年第三季度，苹果公司营收年同比增长 10%，平均销售价格年同比增长 7%，为全球手机平均销售价格的整体增长做出贡献。这在一定程度上归功于 iPhone 14 系列以及 Pro 机型的推出，尤其对比上一代的 Pro 机型。”

按营收计，三星是第二大手机 OEM，尽管其高端 Flip 和 Fold 系列的出货量同期增长近一倍，且其 5G 智能手机营收年同比增长 27%，但由于三星将业务重心从更成功的 S22 系列转移到即将推出的折叠屏系列，其在 2022 年第三季度的平均销售价格年同比增长仅 2%。这也导致三星在 2022 年第三季度的营收年同比下降 4%。

小米的手机营收年同比增长 4%，其中大部分来自中低价位手机。300 美元（折合人民币 2100 元）以上价位手机的出货量占比下降近 1.5%。然而，从 200 美元（折合人民币 1400 元）以下价位到 200 至 299 美元（折合人民币 1400 元至人民币 2100 元）发生了重大转变。因此，小米的平均销售价格年同比增长 14% 至 205 美元（折合人民币 1435 元）。

另一方面，OPPO*的平均销售价格和营收分别年同比下降 5% 和 27%。营收下降的主要原因是 OPPO 在受新冠疫情影响的中国市场中出货量下降，这占其 2022 年第三季度总出货量的 40% 以上。考虑到中国占 vivo 总出货量的一半以上，尽管其营收环比增长 4%，但年同比却下降 43%。