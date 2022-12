近日,全球数字生态系统推动者塔塔通信(Tata Communications)宣布已通过其全资拥有的国际子公司 Tata Communications(荷兰)B.V. 签订收购 The Switch Enterprises LLC 的最终协议。The Switch 总部位于纽约,是一家全球领先的端到端视频制作和传输服务提供商,业务覆盖北美顶级体育场所。通过这项交易,塔塔通信将在美洲媒体和娱乐市场占据强大地位,将产品组合扩展到实时视频制作领域,并将作为端到端媒体生态系统参与者在全球整体内容开发价值链中获得独特地位。

根据协议条款,塔塔通信同意以现金交易方式(需符合惯例交易完成调整)收购 The Switch Enterprises, LLC 100% 的股权及其部分国际资产,价值约 5880 万美元(约 48.63 亿卢比)。交易的完成取决于监管机构的批准。随着两家公司的合并,塔塔通信将通过覆盖 190 多个国家和地区的业务范围为 The Switch 客户提供支持,并将为 The Switch 带来最先进的实时制作能力,帮助各组织更快速、更高效地制作高质量、更具沉浸性的内容。

塔塔通信首席战略官 Tri Pham 在宣布此次收购时表示:“我们将 The Switch 在北美的强大影响力和塔塔通信的全球地位结合在一起,这将在全球媒体生态系统中创造一个强大的组织,帮助企业利用新兴的数字消费模式来推动创新和实现颠覆。此外,The Switch 的内容制作基础设施作为一种服务模式将使塔塔通信的客户能够加速采用来自世界各地各种活动的远程制作。”

塔塔通信全球媒体和娱乐业务主管 Dhaval Ponda 补充道:“在消费者消费行为发生根本性变化的推动下,全球媒体和娱乐行业正处于千载难逢的数字化转型阶段。塔塔通信已通过我们的下一代数字媒体平台帮助一些全球最大的体育联合会、广播公司和 OTT 平台来应对这一颠覆性变化。我们与 The Switch 团队一起,将能够开发包括用于电视播出的实时和计划编排内容在内的整体可扩展解决方案,利用预先录制和存储的视频创建新内容以及所有的后期制作。The Switch 和塔塔通信团队将共同帮助行业将现场和居家爱好者的参与度提升到更高水平。”

The Switch 总裁兼首席执行官 Eric Cooney 在发布会上表示:“The Switch 团队一直在努力打造一种在美国及其他地区领先的实时制作和传输服务。我们为我们取得的成就和一流媒体公司对我们服务的信任感到非常自豪。随着媒体行业的发展,The Switch 在体育和娱乐的未来以及在帮助我们客户最大限度地扩大其盈利性内容方面发挥着越来越大的作用。我们将和塔塔通信一起加速这一旅程,提供稳定性、投资和愿景,以支持未来的增长。我对 The Switch 的未来以及此次交易给我们团队和客户带来的机会感到兴奋。”

交易完成后,The Switch Enterprises 将加入塔塔通信的媒体和娱乐服务(MES)业务,接受 Dhaval Ponda 的领导。